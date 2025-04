Messer-Angriff auf Wienerin: Polizei sucht dringend Zeugen

Eine Messerattacke in Wien-Alsergrund beschäftigt die Ermittler. Die am Sonntagmorgen an der Spittelauer Lände entdeckte Frau verweigert jede Auskunft zum Tathergang.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags ereignete sich in Wien-Alsergrund ein gewaltsamer Zwischenfall. Aufmerksamen Passanten fiel gegen 5.30 Uhr eine offensichtlich verletzte Frau im Gebiet der Spittelauer Lände auf. Die Verletzte wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert, wo ihre Wunden, die durch eine Stichwaffe verursacht wurden, als nicht lebensbedrohlich eingestuft wurden.

Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion vom Montag zeigte sich das Opfer während der polizeilichen Befragung wenig kooperativ und verweigerte jegliche Auskunft zum Tathergang. Bei der Aufnahme des Sachverhalts trat die Frau den Beamten gegenüber ungehalten und ablehnend auf. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte sich der Angriff im Umfeld eines Lokals am Treppelweg zugetragen haben.

Die Ermittlungsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei jeder Polizeidienststelle oder direkt beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43800 zu melden – eine anonyme Kontaktaufnahme ist ebenfalls möglich.

Sicherheitslage in Wien

Im Vergleich zu zahlreichen anderen Metropolen wird die Sicherheitslage in Wien generell als verhältnismäßig gut bewertet. Die jüngste polizeiliche Kriminalstatistik verzeichnete für das Jahr 2023 insgesamt 186.475 bei der Wiener Polizei erstattete Anzeigen, was einem Anstieg von 10,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht (2022: 168.303).

Die Ermittler konnten 44,3 Prozent aller Fälle erfolgreich aufklären. Mit 98.878 ermittelten Tatverdächtigen wurden 15,9 Prozent mehr Personen zur Anzeige gebracht als im Vorjahreszeitraum (85.295 Personen). Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger erhöhte sich auf 55,3 Prozent, im Vergleich zu 52,9 Prozent im Jahr 2022.

Bezirk Alsergrund

Der 9. Wiener Gemeindebezirk Alsergrund erhielt seinen Namen vom Bach Als. Im laufenden Jahr 2024 sind dort 41.631 Menschen wohnhaft. Eine Besonderheit des Bezirks ist die hohe Konzentration an Studierendenwohnheimen – mit 6.302 dort lebenden Studierenden im Jahr 2024 weist der Alsergrund die größte Dichte an derartigen Unterkünften in der gesamten Stadt auf.

Im Bezirk befindet sich auch der Campus der Universität Wien, der umfangreichsten Hochschule im deutschsprachigen Raum. Das Areal des heutigen Campus diente früher als Standort des alten Allgemeinen Krankenhauses, das bereits 1783 seinen Betrieb aufnahm.

Auch das neue Allgemeine Krankenhaus, das die Medizinische Universität beherbergt, ist nach wie vor im Alsergrund angesiedelt. Die Leitung des Bezirks liegt in den Händen von Saya Ahmad von der SPÖ.