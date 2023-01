Gavis Dean: Kroatischer Musiker will mit Deutsch-Rap ganz nach oben

Giovanni Antonio Sokic besser bekannt als Gavis Dean (26) ist ein junges Musiktalent aus Österreich mit kroatischer und bosnischer Herkunft. Geboren und aufgewachsen in Klagenfurt ist vor Kurzem nach Wien gezogen, um seinen Musik-Traum weiter zu verfolgen und zu entwickeln.

Der Klagenfurter will ganz nach oben. Erfolge hat der junge Sänger schon zu verzeichnen. Er hatte schon zahlreiche Live Performances in Wien und Klagenfurt, sowie Radio und TV-Auftritte. Auch in Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen wurde es bereits abgebildet. Wie Gavis meinte, hat KOSMO „einen ganz speziellen Platz in seinem Herzen“, da er sein erstes mediales Interview mit uns hatte.

„Es mag vielleicht klischeehaft klingen, aber Musik ist für mich alles! Ehrlich – ich bin glücklich, wenn ich Musik mache und um das geht es ja im Leben, oder? Alle meine Songs schreibe ich alleine. Ich bin da sehr Old-School-Minded und habe schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich alles alleine erschaffe, was ich mir vorstellen kann.“, sagte Gavis Dean in vergangenen Interview gegenüber KOSMO.

Erste Single auf Deutsch

Derzeit produziert der Sänger eine neue Single. Zudem wird es auch ein Video geben, welches vergangenen Samstag in Wien gedreht wurde. Einerseits hat er schon immer fast nur Musik auf Englisch gehört und sich auch sehr schnell in die Sprache verliebt. Andererseits möchte er auch auf Deutsch einen Durchbruch schaffen. Deswegen veröffentlicht er nun ein deutschsprachiges Lied. Die neue Single trägt den Namen „Juckt Mich Nicht“.

„Als wir das Video gedreht haben, hat der Song eine stark positive Reaktion von der Crew bekommen, die ihn zuvor noch nicht gehört hat.“, so Gavis Dean.

Seid gespannt auf das neue Lied von Gavis Dean, welches Ende Jänner releast werden soll. Bis dorthin hört euch einfach seine vorherigen Hit-Banger an!