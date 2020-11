Gavis Dean im Video-Interview: „Musik ist das, wofür ich auf die Welt gekommen bin“

Vor dem zweiten Lockdown trafen wir das junge Musiktalent aus Österreich Gavis Dean (24), der die österreichische Rap-Musikszene mit seiner Authentizität und Hartnäckigkeit erobert. Wir sprachen mit ihm über seinen Karriereweg.

“Die Welt steht dir offen und nur du entscheidest, wohin du gehen möchtest. Jeder erschafft sich selber und diktiert seinen eigenen Weg”, sagt der Rapper aus Klagenfurt schon am Anfang unseres Interviews.

Auch wenn er nur 24 Jahre alt ist, besitzt er eine große Menge an Weisheit und Dankbarkeit für jede ergebene Möglichkeit in seinem Leben und für jeden erlebten Tag.

Vor allem in der heutigen Zeit, in welcher die Konkurrenz sehr groß ist, ist es schwierig, den Durchbruch zu schaffen. Der Schlüssel zum Erfolg sieht Gavis Dean darin, authentisch zu bleiben. “Authentisch zu sein, ist eine der wichtigsten Dinge. Wir sind da, um unsere einzigartige Energie zu finden, nützen und raus in die Welt zu bringen”, so der Musiker.

Wie findet man seine wahre Berufung, wie schwierig ist es, mit der Konkurrenz umzugehen, wie bleibt man einzigartig trotz des schweren Kampfs – das und vieles mehr haben wir Gavis Dean gefragt.