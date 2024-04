Geburtstagsfeier: 10-Jährige stirbt an ihrer Torte

In der nordindischen Stadt Patiala endete der Geburtstag eines zehnjährigen Mädchens in einer Katastrophe. Ein Freudentag wandelte sich zur Tragödie, als die junge Manvi nach dem Verzehr einer im Internet bestellten Schokoladentorte plötzlich erkrankte und verstarb. Die erschütternden Ereignisse bewegen das ganze Land.

Ein Fest mit fatalen Folgen

Es sollte ein Tag der Freude sein, voller Lachen und fröhlicher Gesichter. Manvi, umgeben von ihrer Familie, schnitt freudig in die zum Geburtstag bestellte Torte. Doch das Vergnügen währte nur kurz: Nur wenige Stunden nach dem Festmahl wurden das Geburtstagskind und ihre Angehörigen krank. Harban Lal, der Großvater des Mädchens, berichtet, wie die Nacht zum Alptraum wurde. Manvi klagte über starken Durst und einen trockenen Mund, Symptome, die sich als Vorbote eines tragischen Endes herausstellen sollten.

Kampf gegen die Zeit

In den frühen Morgenstunden verschlechterte sich Manvis Zustand rapide. Trotz sofort gerufener medizinischer Hilfe kam jede Unterstützung zu spät. In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erlag das Mädchen im örtlichen Krankenhaus den Folgen einer schweren Lebensmittelvergiftung. Der Verlust des Kindes hinterließ eine tiefe Lücke in der Familie und führte zu einem Aufschrei in den Medien Indiens.

Gefährliche Schokoladentorte

Der Fall rückte den lokalen Konditor „Cake Kanha“ ins Zentrum der Aufmerksamkeit, bei dem die Familie die Torte für umgerechnet knapp 10 Euro erworben hatte. Der Betrieb, bekannt für seine Hauslieferungen, steht nun im Fokus von Hygienebehörden und Kundenspekulationen. Ein Sprecher der zuständigen Behörde bestätigte gegenüber NDTV, dass sowohl eine Autopsie des Opfers als auch eine Untersuchung der Torte vorgenommen wurde. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Öffentliche Anteilnahme und Ermittlungen

Die Tragödie um Manvi und die verhängnisvolle Schokoladentorte erhielt durch soziale Medien weitreichende Aufmerksamkeit. Ein Video der glücklichen Momente, in denen das Mädchen die Torte genießt, wurde von der Familie geteilt – bevor das wahre Ausmaß der Katastrophe bekannt wurde. Nun warten die Angehörigen und eine ganze Nation auf Antworten – und darauf, dass sich solch ein Unglück nicht wiederholt.