Gehaltserhöhung ab Jänner: Tausende Mitarbeiter bekommen mehr Geld

Ab Jänner 2025 dürfen sich viele Beschäftigte der österreichischen Sicherheitsbranche über mehr Gehalt freuen. Der Österreichische Gewerkschaftsbund kündigte in einer Presseaussendung eine „spürbare Erhöhung der KV-Löhne“ an.

Ab dem 1. Jänner werden die Löhne für Beschäftigte in diesem Sektor um 4,1 Prozent steigen – eine Anpassung, die über der derzeitigen rollierenden Inflationsrate von 3,8 Prozent liegt. Auch die Zulagen werden im selben Umfang erhöht, während die Nachtzulagen um bis zu zehn Prozent angehoben werden. Rund 12.700 Angestellte arbeiten jährlich in privaten Wach- und Sicherheitsdiensten in Österreich und profitieren von diesem Abschluss.

Lesen Sie auch: kika/Leiner ist pleite: Darauf müssen Mitarbeiter gefasst sein!„Unterschreiben Sie nichts, setzen Sie keine eigenmächtigen Schritte, kündigen Sie nicht. Sie könnten um Ansprüche umfallen.“

kika/Leiner ist pleite: Darauf müssen Mitarbeiter gefasst sein!„Unterschreiben Sie nichts, setzen Sie keine eigenmächtigen Schritte, kündigen Sie nicht. Sie könnten um Ansprüche umfallen.“ Hunderte Euro: So könnt ihr euch die letzten Bonus-Zahlungen holenMit der Ankunft des Winters und sinkenden Temperaturen beginnt in vielen Haushalten Österreichs die Heizsaison.

Hunderte Euro: So könnt ihr euch die letzten Bonus-Zahlungen holenMit der Ankunft des Winters und sinkenden Temperaturen beginnt in vielen Haushalten Österreichs die Heizsaison. Riesen-Änderung: DAS bietet Billa nicht mehr an!Die Gruppe betont den hohen Wert von Lebensmitteln und setzt daher auf eigenständige Maßnahmen zur Lebensmittelrettung.

Gehaltserhöhungen

Gernot Kopp, der Fachbereichsvorsitzende der Gewerkschaft „vida“, begrüßt das Ergebnis der Verhandlungen und hebt die Bedeutung der Arbeit von Sicherheitskräften hervor: „Sicherheitskräfte sind dort tätig, wo sich entweder große Menschenmengen ansammeln oder wo außer ihnen keine Menschenseele ist und greifen dafür auf breites Know-How zurück. Ihr Einsatz für unser aller Sicherheit muss gewürdigt werden.

Der aktuelle KV-Abschluss ist ein positiver Schritt in diese Richtung.“ Langfristig strebt die Gewerkschaft eine Erhöhung der Nachtzulage auf 50 Prozent des Stundenlohns an. „Nachtarbeit fordert dem Menschen gesundheitlich enorm viel ab – und darum arbeiten wir hier weiterhin an Verbesserungen“, fügt Kopp hinzu.