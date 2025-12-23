Geheimnisvolle Linie am Autospiegel – Was sie wirklich bedeutet

Viele Autofahrer übersehen täglich ein kleines, aber entscheidendes Detail an ihren Seitenspiegeln: die gestrichelte Linie am äußeren Rand. Dieses unscheinbare Merkmal hat tatsächlich eine wichtige Funktion für die Verkehrssicherheit.

Bei diesen speziellen Rückspiegeln handelt es sich um Modelle mit doppelter Krümmung. Die gestrichelte Markierung, die etwa ein Drittel der Spiegelfläche abtrennt, kennzeichnet zwei unterschiedlich gekrümmte Bereiche. Diese durchdachte Konstruktion verschafft dem Fahrer einen deutlich erweiterten Blickwinkel, da die stärkere Wölbung im äußeren Bereich den gefürchteten toten Winkel erheblich verkleinert.

Erweiterter Sichtbereich

Dadurch lässt sich der rückwärtige Verkehr wesentlich besser erfassen – ein entscheidender Sicherheitsvorteil beim Spurwechsel und Überholen. Neben dem größeren Sichtfeld bieten diese Spiegel einen weiteren praktischen Nutzen: Sie reduzieren die Blendwirkung durch Scheinwerfer.

Blendschutz-Funktion

In Zeiten, wo viele Verkehrsteilnehmer ihr Fernlicht nicht situationsgerecht einsetzen, kann die Reflexion in herkömmlichen Spiegeln die Sicht massiv beeinträchtigen. Die spezielle Doppelkrümmung ermöglicht es dem Fahrer, selbst bei starker Lichteinstrahlung von hinten den Überblick zu bewahren.

Dieses scheinbar nebensächliche Konstruktionsmerkmal, das viele bisher kaum beachtet haben dürften, trägt somit erheblich zur Fahrsicherheit und zum Fahrkomfort bei.