Swift-Baby-Bombe geplatzt: Sport-Experte plaudert Schwangerschaft aus

Gerüchte um Nachwuchs bei Taylor Swift und Travis Kelce sorgen für Wirbel. Nachdem der NFL-Star der Sängerin im August einen Heiratsantrag gemacht haben soll, kursieren nun Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft des Promi-Paares.

Auslöser der Gerüchteküche ist eine Aussage des bekannten Sportanalysten Bill Simmons. In seiner Sendung erwähnte er beiläufig, dass Swift ein Kind erwarte. Ob Simmons dabei über Insiderinformationen verfügt oder lediglich eine Vermutung äußerte, bleibt derzeit offen. Eine offizielle Stellungnahme zu seiner Behauptung steht noch aus.

Simmons‘ Aussage

Der Kommentar fiel im Anschluss an die Niederlage von Kelces Team, den Kansas City Chiefs, gegen die Tennessee Titans. Simmons drückte sein Bedauern für den Football-Spieler aus und erklärte: „Ab diesem Moment tat mir Kelce einfach leid. Der Mann ist ein zukünftiges Hall of Fame Mitglied, er heiratet Taylor Swift, bekommt ein Kind mit ihr, fliegt wahrscheinlich überall privat hin und hat ständig private Sicherheitsleute um sich.“

Bei besagtem Spiel in Nashville fehlte Swift auf der Tribüne. Die Sängerin begleitet ihren Partner üblicherweise nicht zu Auswärtsspielen. Eine Bestätigung der angeblichen Schwangerschaft gibt es weder von Swift noch von Kelce.

⇢ Fühle mich gejagt“: Swift bricht Schweigen über Terror-Drama in Wien



Es bleibt daher offen, ob Simmons‘ Äußerung tatsächlich auf eine aktuelle Schwangerschaft hindeutet oder ob er lediglich über zukünftige Familienplanung des Paares spekulierte.