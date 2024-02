Geld zurück vom Finanzamt: Hier könnt ihr euch gratis Tipps holen!

Jedes Jahr stehen Arbeitnehmer vor der Herausforderung, ihre Arbeitnehmerveranlagung zu bewältigen. Viele verzichten darauf aus Unwissenheit oder glauben, dass sie nichts zurückbekommen würden. Doch damit verschenken sie bares Geld an den Finanzminister – Jahr für Jahr. BFI Wien bietet dieses Jahr wertvolle Tipps, wie ihr euch das Geld zurückholen könnt.

Unter dem Motto „Be inspired! Aus- und Weiterbildung neu denken“, lädt das BFI Wien am 22. Februar 2024 von 15 Uhr bis 19 Uhr zum großen Weiterbildungstag in die Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien.

Bei kostenlosem Eintritt bietet das BFI Wien ein abwechslungsreiches Programm: Zahlreiche Experten stehen den ganzen Nachmittag für persönliche Beratungsgespräche zum vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebot, zu Themen wie Bildungskarenz oder Karriereplanung aber natürlich auch für Fragen zu Förder- und Bildungsfinanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Zudem haben alle Interessierten die Gelegenheit, sich kostenlos von einer Visagistin und einem Fotografen für ein professionelles Bewerbungsfoto in Szene setzen zu lassen.

Tipps um Steuer absetzen

Und im kurzweiligen Kompakttraining vor Ort können sich die Besucher auch wertvolle Tipps holen, wie sie sich bei der Arbeitnehmerveranlagung möglichst viel Geld vom Finanzamt zurückholen können. Für Teilzeitbeschäftigte, Lehrlinge, Ferienjobber, und Personen mit Arbeitswechseln oder in Karenz, kann es zu Gutschriften kommen. Eltern profitieren vom Alleinerzieher- oder Verdienerbetrag sowie dem Familienbonus. Wer Werbungskosten, Sonderausgaben, oder außergewöhnliche Belastungen hat, sollte die Veranlagung nicht versäumen.

HARD FACTS

Datum: 22. Februar 2024, 15 Uhr – 19 Uhr

Wo? Berufsförderungsinstitut Wien, 5. Obergeschoss

Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Automatische Arbeitnehmerveranlagung

Trotz der Einführung der automatischen Arbeitnehmerveranlagung im Jahr 2017 ist es in den meisten Fällen ratsam, die Veranlagung selbst vorzunehmen. Der unkomplizierteste Weg hierfür führt über die Online-Plattform finanzonline.at, entweder mithilfe der Handysignatur oder durch Anmeldung mit den zugeschickten Zugangsdaten. Der ideale Zeitpunkt dafür ist ab Anfang März, da die Arbeitgeber bis Ende Februar die Jahreslohnzettel bereitstellen.

Keine Angst vor Nachzahlungen

Eine Rückzahlung des Finanzamts kann vorab durch die Funktion „Vorausberechnung“ überprüft werden. Im unwahrscheinlichen Fall einer Nachzahlung kann der Antrag einfach zurückgezogen werden.

200 Euro – Rabatt

Natürlich darf auch am Weiterbildungstag des BFI Wien der exklusive Messerabatt nicht fehlen. Alle Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien.

„Wer sich zeitgemäßes Wissen oder Kompetenzen aneignet, ist beruflich klar im Vorteil. Egal ob beim Ein-, Um- oder Aufstieg. Es gilt für jede Karrierephase“, hält Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien, fest. „Unser Weiterbildungstag ist die ideale Gelegenheit, um herauszufinden, wo die eigenen Interessen bestmöglich am Weg zum individuellen Traumjob eingesetzt werden können und welche Ausbildung der ideale Wegbereiter dafür sein kann.“