Einfacher 5 Euro-Spar-Trick bringt euch zum Vermögen

Wer kennt es nicht: Man hat den festen Vorsatz, Geld beiseite zu legen, doch kaum ist der Monat vorbei, ist das Gehalt auch schon wieder aufgebraucht. Doch es gibt eine unkomplizierte und effektive Methode, wie du monatlich ein paar oder sogar mehrere Hundert Euro zur Seite legen kannst. Und das Beste daran: Du brauchst dafür weder mathematische Genialität noch ein Sparbuch. Wir stellen dir einen simplen Spar-Trick aus dem Internet vor.

Die Grundidee ist simpel: Jedes Mal, wenn du einen 5-Euro-Schein in deinem Portemonnaie findest, legst du ihn zur Seite. Diese kleinen Beträge tun in der Regel nicht weh, und im Alltag merkt man kaum, dass sie fehlen. Wenn du diesen Trick konsequent anwendest, sammelt sich in deiner Spardose nach und nach ein beachtlicher Betrag an. Innerhalb eines Jahres kannst du auf diese Weise mehrere Hundert Euro ansparen.

Trick erweitern

Wenn du deinen Sparprozess beschleunigen möchtest, kannst du den Trick erweitern: Füge Ein- und Zwei-Euro-Münzen hinzu, und der Betrag summiert sich noch schneller. Verdienst du mehr, kannst du den Trick auch mit 10- oder 20-Euro-Scheinen durchführen.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Konsequenz: Halte dich durchgehend an die Methode! Ein hilfreicher Tipp ist, den Fünf-Euro-Schein, den du an der Kasse zurückbekommst, gleich in ein Extrafach in deinem Geldbeutel zu stecken. So vergisst du nicht, ihn zu Hause in die Spardose zu legen.

Schon nach wenigen Monaten hast du eine schöne Summe für den nächsten Urlaub, dein neues Auto oder sonstige Anschaffungen beisammen.