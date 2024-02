Getötet & eingemauert: Wer war Dzejs Cousin Dzamba?

Am kommenden Freitag wird Wien zum Epizentrum der Aufregung, denn die langersehnte österreichische Premiere des Films „Nedelja“, der das faszinierende Leben des gefeierten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski beleuchtet, steht kurz bevor. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, da nun endlich bekannt ist, wann und wo dieses mit Spannung erwartete Filmereignis stattfinden wird. Eine große Rolle spielt Dzejs Cousin Dzamba. Doch warum eigentlich?

Die mit Spannung erwartete Premiere von „Nedelja“ wird am 9. Februar im Cineplexx-Kino im Einkaufszentrum Millennium City in Wien stattfinden. Der Beginn ist für 19 Uhr im Millennium Kino geplant. Fans dürfen sich auf einen unvergesslichen Abend freuen, der die außergewöhnliche Karriere und das bewegende Leben des Balkansängers Dzej Ramadanovski zelebriert.

kontroverses Mitglied?

Ein faszinierender Aspekt des Films ist die Erwähnung von Iso Lero, auch bekannt als Dzamba, der eine entscheidende Rolle im Leben von Dzej Ramadanovski spielte. Dzamba, Dzejs Cousin, war nicht nur eine schillernde Persönlichkeit im Belgrader Nachtleben, sondern auch ein kontroverses Mitglied des „Beogradsko podzemlje“ (Belgrader Unterwelt).

Geboren am 10. Juni 1953 in einer Roma-Familie, wuchs Lero in Dobracina ulica auf Dorcol in Belgrad auf, im selben Hof wie sein Cousin Dzej. Bereits in jungen Jahren betätigte er sich im Taschendiebstahl und Schwindel. 1976 fand er sich im Zentralgefängnis von Belgrad wieder, da er Handtaschen raubte und sich auf dem Belgrader Busbahnhof prügelte.

Haftstrafe

Im Gefängnis erwarb er Kenntnisse im Strafrecht und gab anderen Insassen rechtliche Ratschläge. Es wird behauptet, dass viele seiner eingereichten Berufungen zumindest teilweise erfolgreich waren. Dzamba war rebellisch, und er setzte sich für diejenigen ein, die wegen Wirtschaftsverbrechen angeklagt waren.

Nach seiner Freilassung ging Dzamba ins Ausland, wo er in Italien, Deutschland und Frankreich „Karriere“ machte. Er war nicht nur ein kleiner Boxer, sondern auch ein Lokalbesitzer auf Dorcol und betrieb sogar eine Detektei namens „Karmen“. Seine Verwicklung in gewaltsame Auseinandersetzungen mit Arkan und seinen „Tigrovi“ ist bis heute mysteriös.

Zwist zwischen Dzamba & Arkan

Der Zwist zwischen Dzamba und Arkan begann während der Haftzeit in der Beogradanka. Nach einem Konflikt mit Arkan’s Leuten wurde Dzamba brutal zusammengeschlagen. Einige behaupten, dass Dzamba sich weigerte, Eintrittsgeld zu zahlen und sogar Arkan’s Bild bespuckte. Als Reaktion darauf prügelten Arkan’s Männer Dzamba nieder und entführten ihn angeblich.

Snezana Lero, Isas Frau, behauptete später vor Gericht, dass Arkan’s Männer Dzamba zusammengeschlagen und entführt hätten. Die Geschichte um Dzambas Verschwinden bleibt bis heute rätselhaft. Manche behaupten, er sei in Beton eingemauert worden, andere sagen, er sei in die Donau geworfen worden.

Songwritter für Dzej

Dzamba war jedoch nicht nur für seine kriminelle Vergangenheit bekannt. In Belgrad wurde er als eine Art „König von Dorcol“ verehrt. Er hatte Freundschaften mit bekannten Schauspielern und Sängern, schrieb Lieder, von denen sein Cousin Dzej einige berühmte Hits interpretierte, darunter „Tesko je ziveti“, „Zuta ruza“ und „Uspeo sam u zivotu“.

Inmitten von Gerüchten über seinen mysteriösen Tod bleibt die Erinnerung an Dzamba lebendig. Ein Mann, der das Belgrader Nachtleben geprägt und eine schillernde Persönlichkeit in der serbischen Unterwelt war. Die Premiere des Films „Nedelja“ in Wien verspricht, nicht nur Dzejs musikalisches Erbe zu feiern, sondern auch einen Einblick in das faszinierende und kontroverse Leben seines Cousins Dzamba zu bieten.