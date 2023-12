Roma-Tradition: Darum heißt Dzej Ramadanovkis Film „Nedelja“

„Nedelja„, ein Film, der das Leben und den Geist des bekannten serbischen Sängers Dzej Ramadanovski und seiner Heimat Dorcol in den siebziger und achtziger Jahren einfängt, steht kurz vor seiner Premiere. Der Film, der auf der Idee des Produzenten Vladan Andjelkovic und des Drehbuchautors Stefan Boskovic basiert, wird ab dem 18. Jänner in den Kinos ausgestrahlt. Doch warum ist „Nedelja“ (zu Deutsch: Sonntag) für Dzej so wichtig gewesen? Ein Interview klärt alles auf.

Was besonders interessant ist, ist seine Aussage über den Wunsch, einen Film namens „Nedelja“ zu drehen. Dzej wollte nicht nur einen gewöhnlichen Film mit Musikvideos und Unterhaltung, sondern eine Biografie, die seine Lebensgeschichte seit seiner Kindheit erzählen würde. Damals brachte er die Idee zum Ausdruck, dass er, obwohl er kein Schauspieler in diesem Film sein würde, möchte, dass sein Lebensweg seit seiner Kindheit dargestellt wird.

Er betonte, dass das zentrale Thema des Films seine Biografie wäre und hob die Bedeutung des festlichen Sonntagsmittagessens in seinem Roma-Haushalt hervor. Dzej teilte die Erinnerung an die Tage, als sie als arme Familie sonntags zum Mittagessen Pita Uvijaca aßen.

„Sonntags gab es ein festliches Mittagessen. Wir Zigeuner in der Siedlung waren arm. Sonntags wurde zum Mittagessen Pita Uvijaca serviert. Ich stelle mir vor, wie die Szene aussieht, als wir in der Siedlung waren und meine Mutter Pita Uvijaca herausbringt, und ich nicht bei ihnen bin.“, so Dzej im Interview.

Belgrad feiert Premiere

Die feierliche Premiere des lang erwarteten Films findet am 16. Jänner in der „Mts Halle“ in Belgrad statt, während die Novi Sad Premiere einen Tag später, am 17. Jännerr, folgt. Der Film ist eine Mischung aus Action, Drama und unvermeidlicher Musik und erzählt eine Geschichte über Freundschaft und Erfolg. Wann der Film in der Diaspora Premiere feiert, ist noch nicht bekannt.

Die Schauspieler, die in „Nedelja“ auftreten, sind Husein Alijevic Husa ( „Beat Street“-Frontsänger und Tänzer), Marko Janketic, Stefan Vukic, Aleksej Bjelogrlic, Alen Selimi, Ana Pindovic, Zlatan Vidovic, Masa Djordjevic, Milica Janevski, Stosja Oljacic, Bajram Severdzan, Nela Mihailovic und viele andere.

Als Dzej im damaligen Interview darüber sprach, hätte er nicht gedacht, dass nur wenige Jahre nach seinem Tod der Film „Nedelja“ gedreht würde, in dem alle da sind, nur er nicht.