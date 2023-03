Er ist Dzej Ramadanovski: Dieser Sänger hat die Hauptrolle im Film bekommen

Serbische Medien berichten, dass die Dreharbeiten für den Film über den verstorbenen Folk-Sänger Dzej Ramadanovski begonnen haben.



Es wird ein Film über den verstorbenen Folk-Sänger Dzej Ramadanovski gedreht. Der Film soll die verschiedenen Phasen von Dzejs Leben zeigen. Er starb am 6. Dezember 2020. Viele Persönlichkeiten, die Dzejas Leben beeinflusst haben, werden im Film zu sehen sein. Der Film wird auch die Gegend von Dorcol in Belgrad zeigen, wo der Sänger oft Zeit verbrachte.



Im Film wird die Figur von Dzej von Husein Alijevic, auch bekannt als Husa von der Gruppe „Beat Street“, dargestellt. Das Drehbuch basiert auf glaubwürdigen Details aus dem turbulenten Leben des Sängers, die von seinen Freunden stammen. Die Produzenten haben angekündigt, in Kürze weitere Details zu veröffentlichen.

Dzej Ramadanovski war ein sehr bekannter serbischer Sänger, der in Ex-Jugoslawien große Popularität genoss. Er begann seine Karriere in den 1980er Jahren und gewann schnell an Popularität aufgrund seiner einzigartigen Stimme und seines Stils, der Elemente aus verschiedenen Musikgenres wie Pop, Folk und Rock vereinte.

Durch seine zahlreichen Auftritte in TV-Shows und Konzerten konnte er eine große Fangemeinde gewinnen. Seine Lieder waren oft sehr emotional und handelten von Liebe, Sehnsucht und Verlust, was viele Menschen ansprach. Der Sänger verstarb 2020, aber seine Musik und seine Hinterlassenschaft bleiben bis heute ein wichtiger Bestandteil der serbischen und balkanischen Musikszene.