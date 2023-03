Frau begeht Fahrerflucht mit fast 3 Promille und verliert Autoteile

Eine Frau aus Linz verursachte am Montagnachmittag einen Unfall in Mauthausen, Bezirk Perg. Sie fuhr auf der B3 in Richtung Perg und stieß auf einem Baustellengelände gegen eine Absperrrampe und einen Zaun.



Mauthausen/Perg: Obwohl Teile ihres Autos abgefallen waren, setzte die Frau ihre Fahrt fort und fuhr zu dem Haus ihres Freundes, ohne den Unfall zu melden. Jedoch wurde der Vorfall von ihrem Partner bei der Polizei gemeldet, welche später herausfand, dass die Frau stark betrunken war.

Ein Alkoholtest ergab einen erschreckend hohen Wert von 2,84 Promille. Aufgrund dessen beschlossen die Beamten, der 58-Jährigen den Führerschein zu entziehen, wodurch sie kein Fahrzeug mehr führen darf. Der Sohn der Frau wurde schließlich kontaktiert und holte sie ab.

