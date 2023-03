Schrecklicher Autounfall auf A10: Kroate überschlägt sich mit Pkw

Ein 43 Jahre alter Kroate kam am Sonntagabend, mit seinem PKW auf der A 10 im Bereich Paternion, in Fahrtrichtung Villach, aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Ein schrecklicher Autounfall hat sich auf Österreichs Autobahn zugetragen. Am Sonntagabend verlor der kroatische Autofahrer auf der A10 in Richtung Villach im Bereich von Paternion die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet von der Straße ab.

Aus bisher ungeklärten Gründen kam er von der Straße ab. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen.

Lenker und Beifahrerin verletzt

„Der PKW fuhr auf die Böschung, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Lenker selbst und seine mitfahrende 34-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.“, so LPD Kärnten.

Etwa 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren Feistritz an der Drau und St. Peter waren vor Ort im Einsatz.