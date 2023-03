Tragischer Autounfall auf A2: 27-Jähriger stirbt sofort

Der Mann aus Wien stieß mit seinem Pkw gegen 22.40 Uhr im Bereich der Raststation Laßnitzhöhe gegen einen Anpralldämpfer. Er verstarb an der Unfallstelle. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung des Unfallwagens und eine Obduktion des Leichnams an.

In der vergangenen Nacht hat es erneut ein trauriges Ereignis auf Österreichs Straßen gegeben. Ein junger Wiener im Alter von nur 27 Jahren ist bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Mann fuhr in Richtung Graz-Umgebung und stieß nahe der Raststation Laßnitzhöhe gegen einen Anpralldämpfer.

Plötzlich und aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sein Fahrzeug mit einem Aufpralldämpfer. Ein Notarztwagen, der sich zufällig hinter ihm befand, leistete unverzüglich Erste Hilfe. Trotz schneller medizinischer Hilfe verstarb er noch an der Unfallstelle, wie von der Landespolizeidirektion Steiermark berichtet wurde.

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Sicherstellung des Unfallwagens sowie eine Obduktion des Verstorbenen an, um die genaue Ursache des tragischen Unfalls zu ermitteln.