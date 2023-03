Geschlagen, bespuckt & angezündet: Mädchen foltern Teenagerin

In Heide, im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein, hat sich ein schockierender Vorfall ereignet. Eine 13-jährige Schülerin wurde von mehreren mutmaßlich minderjährigen Täterinnen angegriffen. Ein Video, das RTL vorliegt, zeigt die brutalen Szenen, die in nur fünf Minuten stattfanden und den Horror von Stunden widerspiegeln.

Dieser Vorfall erinnert an den kürzlich stattgefundenen Mord an der 12-jährigen Luise aus Freudenberg. Eine Gruppe junger Mädchen hat eine Gleichaltrige angegriffen, während sie auf einem Kantstein in einem roten T-Shirt saß. Die Mädchen sollen ihr ihre Jacke, ihren Pullover und ihre Brille weggenommen haben und dann folgte stundenlange Gewalt in Form von Schlägen, Spucken und Atemnot.

Die Täterinnen zündeten dabei sogar die Haare des Opfers an und drückten Zigaretten in ihrem Gesicht aus, während das Mädchen flehentlich um Gnade bat. Trotzdem ließen die Peinigerinnen nicht von ihrem Opfer ab, wie in einem Ausschnitt des Videos zu sehen ist. Der Vorfall hat in der Öffentlichkeit Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Laut Berichten von RTL soll die 13-jährige Schülerin ihre Angreifer bereits vor dem Vorfall gekannt haben, da es bereits früher Probleme zwischen der Gruppe und dem Opfer gegeben haben soll. Am 21. Februar hat sich die Situation dann jedoch verschlimmert und es kam zu einer brutalen Tat, von der Teile in einem Video festgehalten wurden.

Opfer unter Druck gesetzt

Das Video zeigt auch, dass als eine Spaziergängerin der Gruppe näherkommt, sie den Ernst der Situation anscheinend nicht erkennt. Die Mädchen setzen ihr Opfer unter Druck, um es dazu zu bringen, so zu tun, als ob es Liebeskummer hätte und sie sich liebevoll um die 13-Jährige kümmern würden. Obwohl die Spaziergängerin vorbeiläuft, hört die Tortur des Opfers nicht auf.

Die Mutter des Opfers hat noch am Tag des Übergriffs Anzeige gegen die aggressiven Mädchen erstattet. Laut der deutschen Polizei arbeiten das Jugendamt, die Jugendgerichtshilfe und die Staatsanwaltschaft eng zusammen, um den Fall zu bearbeiten. Bereits seit einem Monat laufen die Ermittlungen. Zurzeit kann die Polizeisprecherin keine Informationen über den Zustand des Mädchens preisgeben, außer dass es betreut wird. Bezüglich der Frage, ob die Mädchen bereits früher aufgefallen sind, macht die Sprecherin aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben.