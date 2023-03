Wiener Polizei fahndet nach Räuber mit Brille und Fischerhut

Die Wiener Polizei sucht weiterhin nach einem Mann, der verdächtigt wird, an einem schweren Raub in Wien-Margareten beteiligt gewesen zu sein. Am vergangenen Donnerstag hat der Täter ein Geschäft überfallen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro erbeutet. Obwohl die Polizei umgehend eine Fahndung eingeleitet hat, konnte der Mann bisher nicht gefasst werden. Nun haben die Ermittler Fahndungsfotos des Verdächtigen mit einem auffälligen Fischerhut veröffentlicht und hoffen auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Am vergangenen Donnerstagmittag betrat ein maskierter Mann eine Bankfiliale auf der Wiedner Hauptstraße und bedrohte einen Angestellten mit einer schwarzen Pistole. Nach Angaben der Polizei verlangte der Täter in gebrochenem Englisch die Herausgabe von Geld. Der Vorfall ereignete sich gegen Mittag und sorgte für Aufregung unter den Kunden und Passanten in der Umgebung. Die genaue Höhe der Beute ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei fahndet nach dieser Person. (FOTO: LPD Wien)

Nachdem der Angestellte der Bank dem mutmaßlichen Täter Geld ausgehändigt hatte, flüchtete dieser aus der Filiale und entfernte seine Maske, während er die Wiedner Hauptstraße überquerte.

Die Polizei geht davon aus, dass der Räuber anschließend in die Laurenzgasse abbog und in Richtung Margaretengürtel verschwand. Seither ist er spurlos verschwunden.

Personenbeschreibung

Der mutmaßliche Täter wird als Mann beschrieben, der etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank ist. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen knielangen Mantel mit großen Knöpfen, eine blaue Jeans, einen schwarzen Fischerhut, eine verspiegelte Sonnenbrille sowie ein schwarzes Tuch oder Schal, das den Nasen- und Mundbereich verdeckte.

Um Hinweise zu sammeln, hat die Sparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Wien eine Belohnung von 2000 Euro ausgelobt. Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden gebeten, an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 33800 weitergeleitet zu werden.