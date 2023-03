Stromvertrag wechseln und bis zu 1.000 Euro sparen!

Als Normalverbraucher kennt man sich bei der Strompreisregelung immer weniger aus. Ein Anbieter kürzt die Teilbeträge, während ein anderer Anbieter seinen Kunden kündigt und wieder andere erhöhen die Teilbeträge auf ungewöhnlich hohe Summen. Wie kommt man jetzt zu günstigem Strom?

Die EVN hat vergangene Woche die Beendigung von rund 300.000 Verträgen angekündigt, was viele Kunden vor die Frage stellt, ob sich ein Anbieterwechsel auszahlt. KOSMO verrät Euch, dass sich ein Vertragswechsel in vielen Fällen lohnt.

Die E-Control empfiehlt den Verbrauchern, ihren jährlichen Stromverbrauch in einen Tarifkalkulator einzugeben, um die günstigsten Anbieter zu finden. Reine Kilowattstunden-Preise zu vergleichen, sagt aktuell wenig aus, da viele Energieanbieter momentan eine Boni- und Rabattschlacht führen.

Das bedeutet, dass Boni und Rabatte schon eingerechnet werden sollten, um einen realistischen Vergleich durchzuführen. Laut der E-Control ist ein Strompreis von 17 Cent pro Kilowattstunde aktuell ein guter Preis, an dem man sich orientieren kann. Das ist zwar etwas mehr als das Doppelte als vor dem Ukraine-Krieg und den Preissteigerungen, jedoch verhältnismäßig günstig im Vergleich zu den Spitzen der letzten Monate von 50 oder 60 Cent pro Kilowattstunde.

Stromanbieterwechsel

Ein Wechsel des Stromversorgers ist auch deshalb sinnvoll, weil die E-Control in etwa einem Jahr ein weiteres Absinken des Preisniveaus erwartet. Da viele Verträge eine Mindestlaufzeit von einem Jahr haben, ist es sinnvoll, eine Erinnerung am Handy einzustellen, um in einem Jahr erneut den Vertrag zu überprüfen

Viele Verbraucher sind unsicher oder haben Angst, ihren Stromvertrag zu wechseln und plötzlich ohne Strom dazustehen. Es gibt jedoch in Österreich ein Recht auf Stromversorgung. Wenn der Energieanbieter zum Beispiel in Konkurs geht, wird der Verbraucher automatisch auf einen anderen Anbieter umgestellt.

Spezialfall EVN

Rund 300.000 EVN-Kunden stehen vor ihrer Vertragskündigung durch den Anbieter. Dabei sind Tarife wie Optima Gas, -Biogas, -Strom, -Natur, -Eco und -Eco Natur betroffen. Gleichzeitig mit der Kündigung erhalten die betroffenen Kunden aber auch ein neues Angebot von der EVN. Der Grundpreis des neuen Angebotes zeigt „jedoch eine deutliche Erhöhung„, berichtet die Arbeiterkammer Niederösterreich. Und im Gegensatz zum alten Vertrag enthält der Neue eine „Vertragsbindung für 1 Jahr, auch die Preisbindung beträgt 1 Jahr. Bevor die Preisbindung endet, soll ein neues Angebot übermittelt werden„. Allerdings müssen sich EVN-Kunden aktiv darum kümmern, denn sonst droht die Abschaltung von Strom und Gas mit 01. Juli 2023.

Anleitung zum Wechsel des Stromvertrags

Überprüfe deinen Jahresverbrauch: Nutze einen Tarifkalkulator, um die günstigsten Anbieter für dich zu finden. Dazu gibst du deinen Jahresverbrauch ein, den du auf deiner letzten Jahresabrechnung findest. Vergleiche die Angebote: Schaue dir das Ranking der günstigsten Anbieter an, das der Tarifkalkulator für dich ermittelt hat. Hier sind bereits Boni und Rabatte eingerechnet. Wähle den neuen Anbieter: Vergleiche die Angebote der Anbieter und wähle den für dich passenden aus. Achte dabei auf die Vertragsbedingungen, wie Laufzeit und Kündigungsfrist. Kündige den alten Vertrag: Kündige deinen alten Stromvertrag fristgerecht und achte darauf, dass die Kündigung schriftlich erfolgt. Nutze hierfür am besten ein Kündigungsschreiben oder das Kündigungsformular des neuen Anbieters. Bestätige den neuen Vertrag: Bestätige den neuen Vertrag und achte darauf, dass alle Bedingungen und Preise korrekt sind. Erinnerung einstellen: Stelle eine Erinnerung in einem Jahr ein, um erneut zu prüfen, ob es sich lohnt, den Stromvertrag zu wechseln. Keine Angst: In Österreich gibt es ein Recht auf Stromversorgung. Sollte dein Anbieter in Konkurs gehen, wirst du automatisch auf einen anderen Anbieter umgestellt.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Haushaltsenergie: 40 Prozent teurer als im Vorjahr

Reform: Fällt Österreich aus deutscher Strompreiszone?

Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Dezember 2021

So könnt ihr eure Energiekosten verringern!