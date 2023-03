Hintergründe der Strompreiserhöhung von Wien Energie

Erst Anfang des Monats senkte Wien Energie die Strompreise. Nun sollen sie wieder steigen? Nein! Denn die beiden Szenarien gelten für zwei verschiedene Tarife! KOSMO klärt auf, welche Tarife betroffen sind!

Nachdem Kärntens Strompreise die Inflationsleiter hochklettern, erwischt es nun auch Wien. Doch auch nicht alle Kunden sind von einer Preissteigerung betroffen. Denn erst kürzlich senkte der Stromanbieter Wien Energie seine Preise. Einige Kunden von Wien Energie haben allerdings in den letzten Wochen ein Schreiben erhalten, nach dem der Strompreis um 85 Prozent erhöht wird.

Widersprochen?

KOSMO hat nachgefragt und herausgefunden, dass die Preisehöhung von 85 Prozent nur jene Kunden betrifft, „die der automatischen Tarifumstellung im Herbst widersprochen haben„, so die Presseabteilung von Wien Energie. So sind er rund 7.000 Kunden, deren Stromtarif erhöht wird. Auch bei 30.000 Kunden „mit alten Spezialtarifen“ folgt die Anpassung der Preise „dem Österreichischen Strom- bzw. Gaspreisindex und führt aufgrund der Entwicklung dieser Indizes seit Sommer 2022 nochmals zu einer Erhöhung.„

Umstieg noch möglich

Wenn einem das nötige Kleingeld fehlt, kann man allerdings noch den Tarif wechseln, erklärt Wien Energie. Mit einem Umstieg auf einen aktuellen Tarif spart man sich so die 85 prozentige Anpassung der Teilbeträge. Wien Energie empfiehlt ihren Kunden „die per 1.4. von einer Preisanpassung betroffen sind, auf unser aktuelles OPTIMA Entspannt-Angebot umzusteigen. Der Strompreis liegt hier bei 34 Cent netto, die Strompreisbremse federt die Anpassung vollständig ab. Kund*innen, die ab 1. April bei Gas in den OPTIMA Entspannt wechseln, sparen sogar im Vergleich zum bisherigen Tarif und zahlen künftig rund 9 Cent netto. Dieser Tarif ist ab 1. April verfügbar.„

Einen Tarifwechsel kann man ganz einfach online durchführen unter meine.wienenergie.at oder unter der Service Line Nummer 0800 500 800.