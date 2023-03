Putin: War er wirklich in Mariupol? (FOTO/VIDEO)

Der russische Präsident Wladimir Putin besuchte an diesem Wochenende überraschend die Kriegsgebiete der Ukraine und bestätigte viele Behauptungen und Theorien, dass er Doppelgänger haben könnte.

Kritiker verweisen auf einen Teil seines Körpers, um ihre angeblichen Behauptungen zu beweisen – seine Ohren.

Petro Andryushchenko, ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, der belagerten ukrainischen Stadt, die Putin besuchte, schrieb auf Telegram, dass einer der Putins Doppelgänger zu dem nächtlichen Besuch in der besetzten Region gekommen sei, das heißt nicht Putin selbst.

Auch wenn die Verschwörung verrückt klingen mag, steckt doch ein Körnchen Wahrheit dahinter: Auf internationaler Bühne werden manchmal politische „Köder“ eingesetzt – und Menschen können anhand bestimmter Messungen ihrer Ohren identifiziert werden.

Anton Gerashchenko, ein ukrainischer Beamter, teilte Fotos, auf denen er auf die angeblichen Unterschiede zwischen dem in Moskau aufgenommenen Bart Putins und dem in Mariupol aufgenommenen Putin hinwies.

„Welcher ist Ihrer Meinung nach der echte?“, fragte er via Twitter.

Wir erinnern, dass der Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Kyrylo Budanow, in einem Interview mit der Daily Mail andeutete, dass der russische Präsident ein Team von Doppelgängern einsetzt. Doppelgänger, sagte Budanow, hätten Putin früher nur zu besonderen Anlässen ersetzt, seien aber seit dem Einmarsch in die Ukraine angeblich zur gängigen Praxis geworden.

„Wir wissen genau, dass es sicher drei Doubles gibt, aber wir wissen nicht, wie viele es insgesamt sind“, sagte Budanow in einem Interview im November. „Sie alle hatten eine Schönheitsoperation, um ihm so ähnlich wie möglich zu sehen. Eines der Dinge, die sie verraten, ist ihre Höhe. Es ist in den Aufnahmen und Bildern sichtbar. Aber auch Körpersprache und Ohrläppchen – etwas, das für jeden Menschen einzigartig ist“, sagte er.

Twitter-Nutzer spekulieren heftig, ob Putins Doppelgänger in die Ukraine ging, und haben sich auf die Form seines Ohrs sowie seiner Ohrläppchen konzentriert und sie mit Fotos aus den Jahren 2006 und 2018 verglichen. Obwohl Budanows Behauptungen über die Verwendung von Doubles nicht bestätigt werden können, wird der Ohrenvergleich im Zusammenhang mit einem einzigartigen „menschlichen Fußabdruck“ seit Jahrzehnten praktiziert.

Seit den 1950er Jahren verwenden Forensiker Ohrenmessungen, um Verdächtige zu identifizieren. Im Zeitalter digitaler Algorithmen berichtete das angesehene „Wired“ einmal, dass die Software, die Personen anhand der Ohren identifiziert, eine effektivere Identifizierung sein könnte als beispielsweise Fingerabdrücke.

„Wenn Sie älter werden, verändert sich Ihr Ohr nicht – es wird nur größer, aber die Proportionen bleiben gleich“, sagte Mark Nixon, ein Experte für Computer Vision an der University of Southampton und ein führender Forscher auf dem Gebiet der Ohrerkennung, gegenüber der BBC , wie das Balkan-Medium Jutarnji list berichtet.

Im Jahr 2018 fand die International Business Times die Idee, dass Putin Doppelgänger engagiert, als „eine der Verschwörungstheorien“ – aber Skeptiker sind nicht überzeugt.