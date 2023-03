Teuerung: Kärntens Strompreise klettern die Inflationsleiter hoch

Energie Klagenfurt hebt ab 15. Mai 2023 die Preise für Strom und Gas an. Das wirkt sich auf rund 60.000 Strom- und etwa 1.800 Gaskunden aus.

Der Gasmarkt ist unüberschaubar und kompliziert. Schon vor dem Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie stand für Österreich fest: wir haben ein Problem mit dem Strompreis. Denn seit Oktober 2018 zahlt Österreich auf jede Megawattstunde aus dem deutschen Netz einen Aufschlag gegenüber den Preisen auf der deutschen Börse. „Der ökonomische Nachteil, der Österreich dadurch entstanden ist, lässt sich allein für 2022 mit 1,9 Milliarden Euro beziffern„, bestätigt der Vorstandsdirektor der Energie Steiermark und frühere E-Control-Chef Martin Graf.

Neuausrichtung des Strommarktes

Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach betont, dass viele Haushalte die zusätzliche Belastung nicht mehr bewältigen können. Maßnahmen wie die Strompreisbremse würden – laut Goach – nur dazu dienen, Symptome zu bekämpfen, aber langfristig müssen Haushalte deutlich entlastet werden. Eine Neuausrichtung des Strommarktes ist seiner Meinung nach unvermeidlich.

730 Euro mehr

Laut Goach wird der reine Energiepreis für Strom bei der Energie Klagenfurt ab Mitte Mai von 13,60 auf 29,5 Cent brutto ansteigen. Der Gaspreis wird sich ebenfalls verdoppeln und von 5,98 auf 11,99 Cent brutto pro Kilowattstunde erhöhen. Der AK-Präsident gibt auch an, dass eine fünfköpfige Familie mit einem Stromverbrauch von 7.000 kWh jährlich rund 730 Euro mehr zahlen wird. Und das obwohl die Strompreisbremse bereits eingerechnet wurde.

Goach erklärt weiter, dass die Energie Klagenfurt einen niedrigen Anteil von 10 Prozent an Eigenproduktion hat und gezwungen ist, teure Strompreise am internationalen Markt zu zahlen, was letztendlich zu Lasten der Endkunden geht. Goach fordert eine Ersetzung des unsäglichen Merit-Order-Systems, bei dem der Preis für die gesamte Stromkalkulation durch das teuerste Kraftwerk bestimmt wird. Er betont, dass eine Entkoppelung des Strommarktes vom Gasmarkt dringend notwendig ist.