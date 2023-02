So könnt ihr eure Energiekosten verringern!

Für viele Stromkunden in Österreich könnte es demnächst teurer werden. Denn obwohl die sogenannte Strompreisbremse seit Anfang des Jahres in Kraft ist und die Preise begrenzen soll, gilt die Deckelung nur bis zu einem Stromverbrauch von 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Alles, was darüber hinausgeht, muss weiterhin bezahlt werden – und das zu einem höheren Preis. sexplosion. Doch wie kommt es dazu? KOSMO hat die Details.

Warum steigen eure Energiekosten und wie könnt ihr den Energieverbrauch stoppen?

Aufgrund des aktuellen Interesses zum Thema Energie verzeichnet der Kundenservice von Wien Energie derzeit eine Rekordzahl an Anfragen. Die Mitarbeiter des Unternehmens setzen alles daran, um die Kundinnen und Kunden bestmöglich zu beraten und gemeinsam Lösungen zu finden.

So könnt ihr Energiekosten sparen

Beim Thema Energieeinsparung erzielt man den größten Effekt durch eine Senkung der Heiztemperatur um 1 Grad, was eine Einsparung von bis zu 6 Prozent ermöglicht. Auch der Austausch gegen Spar-Duschköpfe kann den Warmwasserverbrauch deutlich reduzieren. Des Weiteren ist es empfehlenswert, Geräte komplett abzuschalten statt sie im Standby-Modus zu lassen, um den Stromverbrauch zu senken.

Wie viel Energie verbraucht ihr?

Um Ihren Energieverbrauch zu überprüfen, können Sie auf meine.wienenergie.at oder auf Ihrer Jahresabrechnung den letzten Jahresverbrauch sowie einen Vergleich zum Vorjahr einsehen. Alternativ können Sie auch den Zähler direkt in Ihrer Wohnung oder im Zählerkasten am Gang oder im Keller ablesen, indem Sie zu Beginn einer Woche den Zählerstand aufschreiben und am Wochenende wieder ablesen. Durch die Wiederholung dieser Methode können Sie überprüfen, ob Ihre Einsparmaßnahmen wirken. Bei einem Smart-Meter können Sie den Zählerstand bequem über die digitale Plattform abrufen.

Warum fällt eure Jahresabrechnung so hoch aus?

In den vergangenen Monaten sind die Energiepreise stark gestiegen, was sich auch auf die Rechnungen der Kundinnen auswirkt. Zusätzlich beeinflusst der Energieverbrauch die Höhe der Abrechnung. Mit der Jahresabrechnung erhalten Kundinnen auch neue Teilbeträge, die auf einer Verbrauchsprognose basieren und sich an den Vorjahren orientieren. Wenn Sie Ihren Verbrauch senken möchten, können Sie das einfach über die Plattform meine wienenergie.at tun. Allerdings sollten Sie beachten, dass bei unverändertem Verbrauch bei der nächsten Abrechnung eine Nachzahlung fällig sein kann.

So könnt ihr die Jahresabrechnung in Raten zahlen

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Bezahlung Ihrer Energierechnung haben, können Sie auf die Unterstützung von Wien Energie zählen. Wir sind stets bemüht, individuelle Lösungen zu finden und bieten Ihnen die Möglichkeit zur Ratenzahlung oder Stundung. Sie können entweder direkt mit unserem Kundenservice Kontakt aufnehmen oder diese Optionen über unsere Website nutzen.

Für die Strompreisbremse der Bundesregierung müssen Sie selbst nichts unternehmen, denn sie wird automatisch auf Ihrer Jahresabrechnung gutgeschrieben. Der Zuschuss wird unter der Bezeichnung „Stromkostenzuschuss“ aufgeführt. Darüber hinaus unterstützt auch die Stadt Wien die Wienerinnen bei hohen Energiekosten. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Unterstützung finden Sie auf der Website von Wien Energie oder durch Kontaktaufnahme mit dem Kundinnenservice.