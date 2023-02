Frau in Tracht tanzt auf der Straße und droht mit Messer (VIDEO)

Seit Jahren kursiert im Internet ein Video einer Frau, die in den Straßen von Belgrad (Serbien) in Trachten ähnlichen Kleidern tanzt. Jetzt ist es in den sozialen Netzwerken wieder relevant geworden und erregt erneut viel Aufmerksamkeit.

Dieser Clip erschien bereits 2019 im Internet und wurde angeblich im Belgrader Stadtteil Zvezdara aufgenommen. Jetzt wird derselbe Clip massenhaft auf dem sozialen Netzwerk TikTok veröffentlicht, und selbst Fremde teilen ihn rasant.

Mit dem Video warnen die meisten Internetnutzer die Leute, vorsichtig zu sein, während es einige Witzbolde gibt, die es mit verschiedenen populären Songs bearbeiten und posten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Bürger vor einigen Jahren angeblich eine unbekannte ältere Frau in Volkstracht beim Tanzen gefilmt haben, die in der Nähe des Städtischen Krankenhauses in Zvezdara Passanten erschreckte und Autos anhielt, indem sie sie mit einem Messer bedrohte.

Nach damaligen Aussagen eines Lesers des Mediums Kurir tanzte sie nachts den Volkstanz Kolo, und wenn sich ihr jemand näherte, zog sie ein Messer und bedrohte ihn. Es wurde nie erklärt, was tatsächlich passiert ist, obwohl das Filmmaterial existiert. Es bleibt ein Mythos. Nach dem Video, das angeblich in der Nähe des städtischen Krankenhauses in Zvezdara aufgenommen wurde, behaupteten Bürger in sozialen Netzwerken, sie auch im Stadtteil Neu-Belgrad gesehen zu haben, genauer gesagt in der Nähe von Fontana.

Die Videos, die jetzt in den sozialen Medien erneut gepostet werden, sind also nicht neu. Da nie festgestellt wurde, ob es sich um eine oder mehrere Frauen handelte, sowie ihre Identität, ist es in Belgrad immer noch ein Rätsel, ob die Videos authentisch oder nur ein unappetitlicher Witz sind.