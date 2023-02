Ein neues tödliches Virus soll in Europa angekommen sein

In Spanien wurde bei einem kürzlich aus Äquatorialguinea eingetroffenen Mann der erste Verdachtsfall der tödlichen infektiösen Marburg-Krankheit diagnostiziert, wie die Gesundheitsbehörden der spanischen Region Valencia heute mitteilten.

In Äquatorialguinea wurden aufgrund dieser Form des hämorrhagischen Fiebers am 13. Februar mehr als 200 Menschen unter Quarantäne gestellt und die Bewegungsfreiheit in der Provinz Kié-Ntem, wo das Virus erstmals entdeckt wurde, eingeschränkt.

Der 34-jährige Mann wurde von einem Privatkrankenhaus in eine Isolierstation des Krankenhauses La Fe in Valencia verlegt, wo Tests durchgeführt werden, teilten die Gesundheitsbehörden mit, berichtete Reuters.

Wie Tanjug schreibt, ist dieses Virus die Ursache des hämorrhagischen Fiebers, das laut Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Sterblichkeitsrate von bis zu 88 Prozent aufweist.

Derzeit sind keine Impfstoffe oder antiviralen Behandlungen zur Behandlung zugelassen.

Äquatorialguinea hat bisher neun Todesfälle sowie 16 Verdachtsfälle der Krankheit mit Symptomen von Fieber, Müdigkeit, Erbrechen von Blut und Durchfall gemeldet, sagte die WHO.

➤ Die Organisation erklärte, sie erhöhe das Niveau der epidemiologischen Überwachung in Äquatorialguinea.

Auch die kamerunischen Behörden entdeckten am 13. Februar in Olamze an der Grenze zu Äquatorialguinea zwei Verdachtsfälle von hämorrhagischem Fieber, sagte der regionale Gesundheitsbeamte Robert Mathurin Bidjang am 14. Februar. Kamerun hat die Bewegungsfreiheit entlang der Grenze zu Äquatorialguinea eingeschränkt, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.