Junge Frau stieg ins Flugzeug und starb: Sie hinterließ zwei minderjährige Kinder

Katarina Stamenkovic (41) aus Belgrad starb am 13. Februar in dem Flugzeug, das sie vom Belgrader Flughafen Nikola Tesla nach Deutschland brachte. Laut Katarinas Mutter Ljiljana hatte sie einen angeborenen Herzklappenfehler und Aneurysma, das beim Start geplatzt war.

„Kaca ging zu Kontrolluntersuchungen und sollte operiert werden, als Corona auftauchte. Wegen des Virus wurde sie verschoben, sodass die Ärzte dennoch entschieden, dass die Operation nicht notwendig sei und ihr Zustand überwacht werde. Ihr wurden alle sechs Monate eine Therapie und Kontrollen verschrieben. Ich weiß nicht, ob Katarina wusste, dass sie nicht mit dem Flugzeug reisen durfte, aber ich nicht. Vielleicht wusste sie es, aber sie hat es mir nicht gesagt, ich weiß es nicht“, sagte die untröstliche Mutter Ljiljana.

Sie machte sich auf die Suche nach einem besseren Leben

Laut ihrer Mutter ist Katarina, auch Kaca genannt, nach Düsseldorf gefahren, um sich einen Job anzuschauen, den ihr ein Freund in einer Fabrik anbot.

„Sie plante, im Sommer mit ihren Söhnen auszuwandern und ihr Leben dort fortzusetzen“, sagte die Mutter.

Kaca hatte um 18:05 Uhr einen Flug und sollte um 20:05 Uhr in Düsseldorf landen. Sie rief ihre Mutter vom Flughafen aus an, als sie durch die Sicherheitskontrolle ging.

„Sie hat Fotos von dem Flugzeug gemacht, in dem sie sterben würde, und um 17:45 Uhr hat sie mir das letzte Foto aus dem Flugzeug geschickt, wo sie ein Foto von der Landebahn durch das Fenster gemacht hat“, erzählte Mutter Ljiljana unter Tränen.

(FOTO: Screenshot/ Facebook)

Danach war Ljiljana bei Kacas Söhnen und wartete gegen 20:30 Uhr auf den Anruf ihrer Tochter, um zu erfahren, wie der Flug verlaufen war. Sie aßen zu Abend, die Kinder gingen ins Zimmer, und Ljiljana blickte ungeduldig auf die Uhr und wartete darauf, dass das Telefon klingelte.

„Um 19:45 rief mich eine unbekannte Nummer an und der Anrufer fragte mich ‚Sind sie Ljiljana? In welcher Beziehung stehen Sie zu Stamenkovic Katarina?‘ und befragte mich weiter, wie alt die Kinder seien und ob noch jemand älter als ich im Haus sei. Dann sagte der Anrufer zu mir, ich solle mich hinsetzen, da er mir etwas mitteilen müsste. Dieser Inspektor aus der Stadt Surcin sagte: ‚Leider ist Katarina im Flugzeug gestorben‘. Ich konnte es nicht glauben, ich weiß nicht einmal, was ich ihm am Telefon gesagt habe, ich habe es einfach weggeworfen. Dann breitete sich allgemeine Panik aus. Der jüngere Enkel rannte los, um den Nachbarn zu holen, und der Krankenwagen kam. Niemand konnte glauben, was passiert ist, alle waren geschockt“, erinnerte sich Ljiljana.

Der untröstlichen Mutter wurde gesagt, dass Katarina in das Flugzeug stieg und sich neben einen jungen Mann setzte, der bemerkte, dass sie beim Start nicht reagierte.

➤ Das Aneurysma platzte und der Tod trat in nur wenigen Sekunden ein.

Katarina hinterlässt zwei minderjährige Kinder

Katarina lebte im Ort Cerak mit zwei Söhnen im Alter von 12 und 15 Jahren, die durch den Tod ihrer Mutter beide Elternteile verloren haben, da ihr Vater vor sieben Jahren Selbstmord begangen hatte.