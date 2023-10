Nach „Toma“ kommt „Nedelja“: Erster Trailer zum neuen Film von Dzej ist da!

Der erste Trailer zum Film „Sonntag“(„Nedelja“) wurde veröffentlicht und gibt Einblicke in das turbulente Leben des verstorbenen Sängers Dzej Ramadanovski. Der Titel des Films, der sowohl an Dzejs ikonisches Lied erinnert als auch an den Tag seines Ablebens, skizziert seinen beeindruckenden Werdegang – von seinen bescheidenen Anfängen als Straßenkind bis hin zum gefeierten Musikstar in seiner Heimatregion.

Der Film „Sonntag“ nimmt die Zuschauer mit auf die Reise durch das Leben von Dzej Ramadanovski, einem der gefragtesten Sänger seiner Region. Basierend auf wahren Begebenheiten, beleuchtet der Film seine herausfordernde Kindheit und den steinigen Weg, den er beschritt, um sich als erfolgreicher Musiker zu etablieren.

Dzej wurde 1964 in einer Roma-Familie in Belgrad geboren, die ursprünglich aus Mazedonien stammt. Seine Kindheit verbrachte er größtenteils auf der Straße oder in einem Erziehungsheim. Trotz dieser schwierigen Umstände gelang es Dzej, seinen Platz in der Musikszene zu behaupten und durch seine Lieder Teil des Lebens vieler Menschen zu werden.

Keine schöne Kindheit

„Der Film ‚Sonntag‘ verfolgt das Leben eines der beliebtesten Sänger in dieser Region, Dzej Ramadanovski. Inspiriert von wahren Ereignissen, erzählt er die Geschichte von Dzej von seiner frühesten Jugend bis zu seinem großen Erfolg. Obwohl er keine leichte Kindheit hatte, die er meist auf der Straße oder in einem Erziehungsheim verbrachte, gelang es Dzej, seinen Platz in der Musikszene zu behaupten und durch seine Lieder Teil des Lebens vieler Menschen zu werden“, lautet die Ankündigung des Films.

Der Film, der von Stefan Boskovic geschrieben, von Vladan Andjelkovic produziert und von Nemanja Ceranic inszeniert wurde, verfügt über eine beeindruckende Besetzung, darunter Husein Alijevic, Marko Janketic, Stefan Vukic, Aleksej Bjelogrlic, Alen Selimi, Ana Pindovic, Zlatan Vidovic, Masa Djordjevic, Milica Janevski, Stojsa Oljacic, Bajram Severdzan, Nela Mihajlovic und andere.

Dzej starb 2020 im Alter von 56 Jahren an Herzversagen, nachdem er einige Jahre zuvor eine Herzklappenoperation hatte. Sein Tod war ein großer Verlust für die Musikszene und seine Fans in der gesamten Region.

Der Film „Sonntag“ ist eine Hommage an sein Leben und seine Musik und wird sicherlich viele seiner Fans berühren. Der Trailer ist nun verfügbar und die Veröffentlichung des Films wird mit Spannung erwartet.