Der älteste Mann aus Herzegowina starb im Alter von 104 Jahren

Milan Milivojevic aus dem Dorf Dolovi in ​​Berkovici, der älteste herzegowinische Bürger, starb im Alter von 104 Jahren in Trebinje. Milivojevic wird laut Radio Trebinje morgen auf dem städtischen Friedhof Banjevci in Trebinje beerdigt.

Der alte Mann, der 1919 geboren wurde, lebte mit seinem Sohn und seiner Familie zusammen, und bei der Feier eines der Jubiläen, dem 100. Geburtstag, trafen sich vier Generationen dieser Familie an einem Tisch und feierten mit zwei Geburtstagstorten, während Milivojevic mit seinen Enkelkindern und Urenkeln die Kerzen ausgeblasen hat.

Die schönsten Momente seines Lebens verbrachte er mit seiner Frau und seinen sechs Kindern, und zwar mit drei Söhnen und drei Töchtern.

Die Milivojevics haben wie andere Bewohner seiner Region genetische Veranlagungen für ein langes Leben, denn Hundertjährige sind in dieser Region nichts Ungewöhnliches. Unter ihnen war Sava Bjelica aus dem Dorf Mece, der im Alter von 106 Jahren starb. Die Vorfahren von Milans Großvater hatten trotz des schwierigen Lebens ein ähnliches Alter.