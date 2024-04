Die Fans der Houston Rockets sahen heute Abend Boban Marjanovic spielen. Er erzielte 13 Punkte und holte acht Rebounds beim Sieg gegen die LA Clippers (116:105). Außerdem hat er sich bemüht, die Fans auf andere Weise zu erfreuen.

Marjanovic hat in dieser Saison nicht viel gespielt. Dies war erst sein 13. Spiel, in dem er auf dem Platz stand, weshalb er und die Fans zufrieden waren. Besonders erfreulich war, dass er eine gute Leistung gezeigt hat, und er hat dafür gesorgt, dass er in der Halle eine Show abzieht.

Vier Minuten vor Schluss hatte er die Möglichkeit, seine Leistung zu verbessern, aber beim Stand von 105:97 für Houston verfehlte er absichtlich beide Freiwürfe. Deshalb erhielt er Applaus in der Halle.

Nein, es war keine Ironie. Die Fans waren tatsächlich zufrieden, denn es ist eine Regel in der Halle, dass die Fans kostenloses Hähnchen bekommen, wenn ein Spieler beide Freiwürfe verfehlt.

Er verfehlte den ersten, schaute zum Publikum und kündigte an, dass er auch den zweiten verfehlen würde, was zu einer Explosion in der Halle führte. Das Publikum war begeistert, was für das Team der Houston Rockets ungewöhnlich ist, da das Spiel noch nicht vorbei war.

Ihm war das nicht wichtig, er setzte die Show über seine Arbeit, was ihm die Fans nicht übel nahmen. Sein Durchschnitt in dieser Saison betrug 2,5 Punkte und 1,8 Rebounds.