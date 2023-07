Griechenland in Flammen: Waldbrände entfesseln Chaos

Griechenland ist derzeit in den Fängen verheerender Waldbrände, die einen massiven Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Militär erfordern.

Nach Berichten der griechischen Tageszeitung Katimerini sind die Regionen Ost-Attika, Kapareli, die Küstenstadt Loutraki und Dervenohoria am stärksten betroffen.

In Dervenohoria ist die Lage besonders kritisch. Harsche Wetterbedingungen, darunter starke Winde und extreme Temperaturen, kombiniert mit dem unwegsamen Gelände der Region und einer üppigen Vegetation, die als Brandbeschleuniger wirkt, stellen hohe Herausforderungen an die Einsatzkräfte.

,,Obwohl der Wind es den Löschflugzeugen erschwert, sich den Bränden sicher zu nähern, setzen die Feuerwehrleute maximale Anstrengungen ein“, bestätigt der Sprecher der griechischen Feuerwehr.

Besorgniserregende Berichte erreichen uns auch aus Loutraki – rund 1.200 Kinder mussten aus einem bedrohten Campingplatz evakuiert werden, wie die BBC berichtet. In Kouvaras in Attika, südöstlich von Athen, wurde zudem ein Mann in Gewahrsam genommen, der im Verdacht steht, den Brand verursacht zu haben.

Während die Flammen weiter wüten, müssen zahlreiche Menschen ihre Heimat verlassen. Die griechische Regierung versichert, Betroffenen Unterkünfte in lokalen Hotels zur Verfügung zu stellen und sie für ihren Verlust zu entschädigen.

Die Auswirkungen dieser Krisensituation erstrecken sich weit über die betroffenen Gemeinden hinaus und führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Abschnitte der Nationalstraße zwischen Athen und Korinth wurden gesperrt und der Eisenbahnverkehr ist teilweise unterbrochen.

Inmitten dieses Dramas betont der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der aktuell am Gipfeltreffen in Brüssel teilnimmt, das Krisenmanagement seiner Regierung: ,,Heute ist der erste schwere Tag dieses Sommers. Es besteht kein Zweifel, dass noch weitere folgen werden. Waldbrände gab es und wird es weiterhin geben. Dies ist auch eine der Auswirkungen der Klimakrise, die wir immer stärker erleben.“

Die Wetterprognose lässt wenig Hoffnung auf eine baldige Entspannung der Lage. Der griechische Wetterdienst warnt vor anhaltender, extremer Hitze und einem permanent hohen Risiko für weitere Waldbrände.