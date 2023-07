Griechenlandurlaub in Gefahr? Behörden reagieren auf Hitzewelle

Die Hitzewelle hat Athen fest im Griff: Temperaturen von über 40 Grad Celsius versprechen eine sengende Hitze, die das Leben der Bewohner bedroht.

In den nächsten Tagen wird ein beunruhigender Anstieg der Temperatur in der griechischen Hauptstadt Athen sowie in den Städten Thessaloniki und Larissa mit möglichen ernsten gesundheitlichen Auswirkungen erwartet.

Hitzepause

Mittelgriechenland schottet sich angesichts drohender glühender Hitze ab. Mit Erwartungen von bis zu 44 Grad Celsius an den bevorstehenden Freitag und Samstag. Historische Stätten pausieren ihren Betrieb, Regierungsangestellte schalten ins mobile Arbeiten um und Lieferdienste für Lebensmittel passen ihre Zustellzeiten auf den späten Nachmittag an.

Athen, die Hauptstadt Griechenlands, brät in der Erwartung von Temperaturen weit über 40 Grad Celsius an diesem Freitag und Samstag. Die Prognosen des meteorologischen Amtes verheißen insbesondere in Mittelgriechenland eine sengende Hitze von bis zu 44 Grad. Ein Zustand, der bereits in der Nacht zum Freitag eingepflegt wurde, indem die Temperaturen stetig über 30 Grad verharrten. Griechische Ärzte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk warnten, dass diese extremen Temperaturen eine erhebliche Belastung für den menschlichen Körper darstellen, da sich dieser bei solch hohen Werten kaum erholen kann.