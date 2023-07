Bis zu 32 Grad! Hitzealarm in Österreich!

Nach einem frischen Tag kommt der Hochsommer in Form der größten Hitzewelle des Jahres in Österreich zurück.

Das Wetter in Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen facettenreich. Nachdem die Reste einer schleifenden Front eines kleinräumigen Tiefs am Donnerstag noch über dem Süden und Osten Österreichs liegen, ist vor allem im Bergland nochmals mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Diese Wetterlage mit Regenschauern und gelegentlichen Gewittern wird insbesondere das Bergland und den Süden Österreichs beeinflussen. Dort werden die Wolken überwiegen und der Regen wird schauerartig, teilweise gewittrig, sein.

Im Westen des Landes wird die Wolkendecke vorübergehend aufbrechen und der Sonne weichen, bevor auch dort wieder Schauer und Gewitter entstehen. Für die Bewohner vom Flachgau bis ins Waldviertel und im Rheintal gibt es jedoch Grund zur Freude. Dort bleibt es etwas freundlicher mit nur geringer Schauerneigung. Unabhängig von der Region weht der Wind überall schwach bis mäßig aus Nordwest. Die Temperaturen gehen vorübergehend auf 17 bis 26 Grad zurück.

Freitag bringt eine allgemeine Wetterberuhigung und der Sonnenschein wird verbreitet dominieren. Dennoch ist ab dem Vormittag über dem Bergland und im Osten mit der Bildung von Quellwolken zu rechnen. Am Nachmittag lässt sich im südlichen Bergland der ein oder andere Schauer nicht gänzlich ausklammern, im Großen und Ganzen bleibt es aber trocken und freundlich. Die Temperaturen beginnen zu steigen, mit einem mäßigen West- bis Nordwestwind erreichen sie Werte zwischen 24 und 31 Grad.

Bis zu 32 Grad

Der Samstag zeigt sich überwiegend sonnig, mit nur harmlosen Schleierwolken. Im Westen können sich vorübergehend etwas mehr Wolken bemerkbar machen. Ab den Mittagsstunden sind schließlich auch über den Bergen Quellwolken und besonders im westlichen und südlichen Bergland ein paar Hitzegewitter zu erwarten, meist bleibt es aber trocken. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen sommerliche 26 bis 32 Grad.