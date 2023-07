KOSMO verlost 3×2 Karten für Goran Bregovic

Eine lebende Legende beehrt das österreichische Publikum am 26. August 2023 in Tulln an der Donau. KOSMO verlost 3×2 Tickets für das Event. Viel Glück!

Goran Bregovic hat eine Karriere gemacht, von der viele Musiker nur träumen können. Sein Erfolg ist bemerkenswert, da er sich nicht auf eine einzige Musikrichtung beschränkt, sondern verschiedene Genres miteinander verbindet. Als zeitgenössischer Komponist, Folkloremusiker und Rockstar vereint er all diese Einflüsse zu einem Stil, der sowohl universell als auch unverwechselbar ist.

Besonders bekannt ist Goran durch seine Zusammenarbeit mit dem Regisseur Emir Kusturica, für dessen Filme er Soundtracks komponiert hat. Sein aktuelles Album „Three Letters from Sarajevo“ zelebriert die Vielfalt seines kulturellen, religiösen und nationalen Erbes. Durch seine Musik drückt er die reiche Tradition und Geschichte seiner Heimatstadt Sarajevo aus.

HARD FACTS

Wann? 26. August 2023, Einlass ab 18 Uhr, Beginn ab 20 Uhr

Wo? Donaubühne Tulln, Donaulände, 3430 Tulln an der Donau

Band:

Muharem Redzepi (Goc & Vocals), Bokan Stankovic (Trompete), Dragic Velickovic (Trompete), Stojan Dimov (Saxophon, Klarinette), Aleksandar Rajkovic (Posaune, Glockenspiel), Milos Mihajlovic (Posaune)

Gesang:

Ludmila Radkova-Traykova (Vocals)

Daniela Radkova-Aleksandrova (Vocals)

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne Tickets für das Konzert von Goran Bregovic am 26. August 2023. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten: