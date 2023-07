Europa brennt: Rekord-Hitzewelle droht!

Europas südlicher Gürtel und Afrikas Nordwesten sind derzeit von einer beispiellosen Hitzewelle gefangen. Dies berichtet die BBC, die darauf hindeutet, dass wir in den kommenden Tagen Zeugen neuer Temperaturrekorde werden könnten.

Besonders hart getroffen sind verschiedene Gebiete in Spanien, Frankreich, Griechenland, Kroatien und der Türkei, die mit sengenden Temperaturen über 40 Grad Celsius ringen. Italien erwartet in einigen Regionen sogar eine brütende Hitze von bis zu 48,8 Grad Celsius. Zehn Städte, darunter Florenz und Rom, wurden bereits auf die höchste Warnstufe gesetzt.

Die norditalienische Stadt Lodi hat einen tragischen Fall erlebt, als ein Arbeiter durch die unerbittliche Hitze während seiner Arbeit im Freien überwältigt wurde. Der Italienische Politiker Nicola Fratoianni bringt die aktuelle hitzige Situation auf den Punkt: ,,Wir stehen vor einer unerträglichen Hitzewelle.“ Er warnt eindringlich: ,,In den heißesten Stunden sollten alle nützlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Tragödien wie diese in Lodi, zu vermeiden.“

Die Hitzewelle, die vom italienischen Wetterdienst den Namen ,,Kerber“ erhielt, droht in den kommenden Tagen zu extremen Bedingungen zu eskalieren.

Das Met Office, der britische Wetterdienst, prognostiziert den Höhepunkt der Hitzewelle für den kommenden Freitag. Großflächige Regionen Südeuropas werden auf über 40 Grad, teilweise sogar mehr, gewarnt. Die drückende Hitze wird voraussichtlich das gesamte Wochenende andauern.

Selbst Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, könnte am Samstag ein seltener Hitzerekord von bis zu 36 Grad Celsius erleben – weit über dem durchschnittlichen Juli-Wert von 24 Grad.

Historisch gesehen erinnert die Wetterlage an den August 2021, als in der Nähe von Siracusa auf der italienischen Insel Sizilien die höchste jemals in Europa verzeichnete Temperatur von 48,8 Grad Celsius gemessen wurde.

Hitzewellen verursachten im letzten Jahr den Tod von über 60.000 Menschen in Europa. Experten warnen, dass die aktuelle Hitzewelle in diesem Sommer noch tödlicher sein könnte. Die Befürchtung ist, dass angesichts des Klimawandels Episoden von extrem heißem Wetter immer häufiger werden und zu mehr Rekordtemperaturen führen. Der Juni dieses Jahres war laut dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen weltweit der heißeste Monat aller Zeiten.