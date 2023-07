In einer aufregenden Offenbarung hat Vitalij Mutko, der ehemalige Sportminister Russlands, zugegeben, dass er einst dem international renommierten Fußballspieler Zlatan Ibrahimovic die russische Staatsbürgerschaft angeboten hat.

Diese bemerkenswerte Geste fand statt, als Ibrahimovic, ein schwedischer Staatsbürger mit balkanischen Erbe, mit seiner damaligen Mannschaft Manchester United einen Besuch in Russland abgestattet hat.

Mit einer Mischung aus Bescheidenheit und Offenheit erzählt Mutko von diesem bemerkenswerten Vorfall: ,,Ich erinnere mich, dass ich in Rostov, als Manchester spielte, und Mourinho als Trainer kam, nach dem Spiel zu ihnen ging und Ibrahimovic ein Angebot machte. Ich sagte ihm auf Englisch: ‚Möchtest du vielleicht russischer Staatsbürger werden? Wir könnten in der Lage sein, einen Pass für dich auszustellen.'“

Überraschenderweise drehte sich das Gespräch nicht nur um Ibrahimovic. Mutko fügte hinzu: ,,Ich sagte Mourinho, dass er in Zukunft Trainer der russischen Nationalmannschaft werden könnte.“ Bei diesen Worten handelt es sich um eine kühne Aussage, angesichts der Tatsache, dass Mourinho derzeit als Cheftrainer von AS Rom fungiert und die politische Atmosphäre gegen Russland turbulent erscheint.

In einer ähnlichen Reflexion über diese bemerkenswerte Begegnung hat Ibrahimović seine persönliche Perspektive dargeboten. Er erinnert sich lebhaft: ,,Ich kann mich noch sehr gut an das Spiel in Rostov erinnern, als Mourinho unser Trainer war. Nach dem Spiel kam Mutko zu mir und machte dieses ungewöhnliche Angebot, mit den Worten: ,,Möchtest du russischer Staatsbürger werden? Wir könnten dir einen Pass ausstellen.“

Obwohl die Zukunft für beide, Ibrahimovic und Mourinho, ungewiss bleibt, hat sich Ibrahimovic mittlerweile aus dem Profifußball zurückgezogen.