Steinig und schwer: Ibrahimovic spricht über den Weg zum Erfolg (VIDEO)

Der Fußballstar Zlatan Ibrahimovic zeigt auf seinem Instagram-Profil, dass sich Fleiß, Ausdauer und Erfolgswille auszahlen.

In einem aktuellen Beitrag erinnert sich der berühmte Fußballspieler an seine Kindheit; damals machte er kurze Ausflüge mit einem kleinen Boot, heute kann er die Lorbeeren seiner harten Arbeit ernten und auf einer Luxusyacht durch die Meere fahren.

Mit den Worten „Blut, Schweiß und Tränen“ beschrieb Ibrahimovic seinen Post und ermahnte seine Follower, dass der Weg zu Ruhm und Reichtum ein steiniger ist.

Der Beitrag, der innerhalb eines einzigen Tages 870.000 Likes erzielte, löste viele Sympathien der Follower aus, die in den Kommentaren Ibrahimovics Fleiß und Erfolg lobten.

Wie bereits berichtet, musste sich der über 40-jährige Fußballstar im Mai einer Knie-OP unterziehen und hofft, dass er bald wieder am Feld spielen darf. In der letzten Saison hat Ibrahimovic in 27 Spielen 8 Tore geschossen und 3 Tore assistiert, insgesamt gehen auf das Konto des Fußballspielers von AC-Mailand 92 Tore in 158 Spielen.