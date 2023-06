Ibrahimovic droht Arnautovic: „Traust du dich etwa nicht?“

Die Vergangenheit holt sie ein: Ein brisantes Videoclip aus dem Jahr 2014 zwischen den Fußballstars Zlatan Ibrahimovic und Marko Arnautovic sorgt für Aufsehen, während sich das ÖFB-Team auf entscheidende EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien und Schweden vorbereitet.

In den nächsten Tagen stehen für das ÖFB-Team entscheidende Begegnungen in der EM-Qualifikation an. Das erste Spiel findet am Samstag gegen Belgien statt, gefolgt von einem Aufeinandertreffen mit Schweden am Dienstag in Wien. Während Marko Arnautovic in Österreich weiter auf Torejagd ist, hat der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic seine Laufbahn kürzlich beendet.

Videoclip aus 2014

Trotzdem erinnert man sich in Schweden an die Begegnung der beiden Fußballstars und veröffentlichte einen Videoclip im Internet, der 2014 nach einem 1:1-Unentschieden in Wien aufgenommen wurde. Während der Interviews nach dem Spiel trafen Ibrahimovic und Arnautovic aufeinander und lieferten sich einen verbalen Schlagabtausch.

„Ich werde in Schweden auf dich warten“, sagte Ibrahimovic auf Serbisch zum ÖFB-Star. „Na, komm sofort!„, entgegnete Arnautovic. Auf diese Provokation erwiderte Ibrahimovic: „Nein, hier bist du zuhause, hier sind deine Freunde. Ich werde dich hier in Ruhe lassen.“ Daraufhin fragte Arnautovic: „Traust du dich etwa nicht? Du traust dich nicht, oder?“

Erst in diesem Moment bemerkte der schwedische Star die laufenden Kameras und setzte sofort ein Lächeln auf. Der Videoclip zeigt die hitzige Auseinandersetzung zwischen den beiden Fußballspielern und wird sicherlich für Diskussionen sorgen, obwohl das direkte Aufeinandertreffen von Zlatan Ibrahimovic und Marko Arnautovic in der bevorstehenden EM-Qualifikation nicht stattfinden wird.