Hitzerekord: Hier wird es bis zu 37 Grad heiß!

So heiß wie in diesen Tagen war es dieses Jahr noch nicht. Der Hitzehoch „Jürgen“ beschert und sommerliche Temperaturen, die noch einige Zeit andauern sollen. Hier wird es richtig heiß.

Das große Schwitzen geht in die nächste Runde! Auch am heutigen Mittwoch bleibt es überall sonnig und heiß mit Tageshöchstwerten von 29 bis 37 Grad.

Die höchsten Temperaturen werden in Niederösterreich und in Wien erwartet (bis zu 37 Grad). „Kühl“ ist es im Vergleich in Tirol und Vorarlberg, wo die 30er-Marke nicht geknackt wird.

Auch in der Nacht geht das Schwitzen für viel weiter, da man mit 22 Grad und mehr rechnen muss.

