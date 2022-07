Hitzeschutz fürs Handy: Smartphone Abkühlung

Heute und die nächsten Tage sollen die Temperaturen in Österreich über 37 Grad liegen. Experten diskutieren gerade darüber, ob das Wetter heuer noch die 40 Grad-Marke überschreitet. Es ist wahrscheinlich. Und sowieso sollten wir uns darauf einstellen, dass die Sommer immer länger und heißer werden. Eine direkte Ursache des Klimawandels.

Damit wir in dieser brütende Hitze nicht den Kontakt zueinander verlieren, sollte das Smartphone vor diesen hohen Temperaturen geschützt werden. Denn wir ein Handy direkt in die Sonne gelegt, kann es bis zu 70 Grad heiß werden. Die Folgen können für das Smartphone verehrend sein. Vereinzelte Teile könnten schmelzen, wenn das Gerät länger der Sonne ausgesetzt ist. Die Akkus mancher Modelle sind sogar schon explodiert. Im Grunde ist der Schutz des Handys also auch ein Schutz für Leib und Leben.

KOSMO zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Handy vor der extremen Hitzewelle schützen können, die gerade auf uns zurollt.

Handy aus der Hosentasche holen

Kein Handy mag es, eingesperrt zu sein. Schon gar nicht bei 37 Grad und dazu noch in einer stickigen Hosentasche. Befreien Sie Ihr Handy und geben Sie ihm Luft zu atmen! Ganz im Ernst: Ihr Handy ist in einer Tasche oder einem Rucksack besser aufgehoben. Sonst könnte sich ein Hitzestau bilden, der dem Gerät schadet.

Handy nicht in den Kühlschrank legen

Auch wenn man seinem Smartphone scheinbar etwas Gutes tun will, legen Sie Ihr Handy bitte nicht in den Kühlschrank und schon gar nicht in das Tiefkühlfach! Widerstehen Sie dem Drang für einige Sekunden ein kühles Metallteil in Händen halten zu wollen und halten Sie Ihr Handy fern vom Eiskasten. Obwohl die meisten Geräte schon einen ganz guten Wasserschutz integriert haben, kann es trotzdem zu Wassereinlagerungen im Gerät gekommen. Da hilft dann auch kein Reis mehr.

Schatten für das Handy

Legen Sie Ihr Handy also aus der Hosentasche direkt in den Schatten. Dabei gilt – auch für den Menschen: die Schatten der Natur sind kühler als künstlich hergestellte Schatten. Ein Baumschatten wird immer kühler und angenehmer sein als der Schatten, den eine Hausmauer wirft. Das Gerät wird es Ihnen danken, denn eine direkte Sonneneinstrahlung verringert die Akkuleistung des Smartphones. Außerdem kann das Handy in der direkten Sonne überhitzen. Das Handy kann sich dann auf über 70 Grad erhitzen. Im Endeffekt kann der Akku dann auch explodieren.

Nicht im Auto liegen lassen

Genauso wie Hunde oder Kinder sollte man sein Smartphone nicht im Auto liegen lassen. Besonders nicht wenn der PKW in der prallen Sonne steht. Denn im Auto kann es bei 36 Grad Außentemperatur – so wie heute – nach 30 Minuten bis zu 52 Grad bekommen. Da will niemand eingesperrt sein.

Gerät schaltet sich ab

Wenn es mal so heiß ist, dass sich Ihr Smartphone von alleine abschaltet. Lassen Sie es eine Zeit lang in Ruhe. Bringen Sie es in den Schatten oder an einen kühlen Ort – aber nicht den Kühlschrank! Versuchen Sie nicht das Gerät gleich wieder einzuschalten. Das ist ein eingebauter Schutzmechanismus, der das Gerät vor Überhitzung schützen soll.

Tipps für den Strand & Freibad

Über einen Baumwoll-Beutel würde sich Ihr Handy bestimmt freuen. Ein luftdurchlässiges Täschchen, dass Ihrem Smartphone genug Schutz und Platz bietet. Legt man diesen dann noch in einen Baumschatten oder unter ein Handytuch, dürfte dem Handy wettermäßig nicht viel passieren.

Landet das Handy vielleicht mal im Wasser, sollte Sie es sofort abschalten und trocknen lassen. Der Besuch bei der Handy-Reparatur ist vermutlich erforderlich. Besonders wenn das Smartphone in Salzwasser gefallen ist.

Nehmen Sie Ihr Handy zum schwimmen mit? Das Handy kommt ins Kästchen!

Ja. Mein Handy ist immer bei mir.

Mein Handy bleibt zuhause wenn ich schwimmen gehe!

Ich versteck es immer unter meinem Handtuch. Ergebnisse