Hochzeitseinladung von Veljko & Bogdana wird verkauft: So viel kostet sie! (FOTO)

Veljko Raznatovic und Bogdana Rodic haben vor zwei Jahren geheiratet. Im Internet erschien vor kurzem eine Einladung zu ihrer Hochzeit und wurde günstig zum Verkauf angeboten.

Bei der Hochzeit trug Bogdana das Hochzeitskleid von ihrer Schwiegermutter Ceca Raznatovic Arkan, berühmte Sängerin Serbiens. Die Feier wurde von Hunderten von Gästen besucht und in den Medien ausgestrahlt.

Nach zwei Jahren, kam ihr Sohn Zeljko zur Welt, jedoch tauchte auf einem Verkaufsportal auch ein kleines Detail auf, dass sie an ihre Hochzeit erinnerte. Ihre Hochzeitseinladung stand zum Verkauf.

Der Verkäufer hat einen Preis von 27 Euro angegeben. Er führte an, es handle sich um eine gut erhaltene und nie benutzte Einladung. Seine Beschreibung war ausführlich, er erklärte ebenso, was daran so besonders ist: „Die Einladungen für die Hochzeitsgäste sahen sehr glamourös aus und alles war in goldenen Details gehalten. Besonders aufgefallen ist ein besonderes Motiv, das eine wundervolle Botschaft trägt, und zwar der Lebensbaum, der sich übrigens am Zaun des Hauses befindet, welches Gerüchten zufolge Raznatovic als Hochzeitsgeschenk bekam.

Dieser „magische“ Baum gilt seit jeher als die erste Verbindung der perfekten und unzerbrechlichen Vereinigung von Erde und Himmel und der Bindung des Einzelnen an die Familie. Er ist ein Synonym für Stärke, Macht, Weisheit, Ehre, Vitalität, Stabilität. Darin sehen wir eine direkte Verbindung zu dem, was mit Wurzeln und Familie vererbt wird – dies stellt die Wurzel dar. Der Baum selbst trägt die Botschaft, dass wir die Erlaubnis haben, unseren eigenen Platz unter der Sonne zu finden“.

