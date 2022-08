Größter Schlangenalarm an der kroatischen Adria (VIDEO)

Eine Touristengruppe, die entlang der kroatischen Küste spazierte, begegnete einer riesigen Schlange, die sich später als die größte Schlange auf dem Balkan herausstellte.

Dalmatien: Die Schlange, auf die sie stießen, ist eine viergestreifte Klapperschlange, und in dem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video ist zu hören, dass die Schlange etwa anderthalb Meter lang ist. Den zu hörenden Gesprächen nach zu urteilen, scheint es, dass sie genau wussten, um welche Art es sich handelte, weil sie sie ruhig aus dem dalmatinischen Karst gezogen haben.

„Sie ist sehr stark! Ich muss sie langsam herausziehen, weil ich sie nicht verletzen will. Eine der größten Schlangen Europas“, sagt ein Mann, der das Reptil mit zwei Händen kaum herausgezogen hat.

Sie geben an, dass die Schlange mindestens 10 Jahre alt ist.

„Bitte beiß mich nicht“, sagte der Mann aus dem Video zu der Schlange.

Die viergestreifte Riesenschlange hat normalerweise eine graubraune Farbe, Erwachsene haben vier dunkle Längsstreifen, und so hat er seinen Namen bekommen. Die Art ist in Südeuropa und Kleinasien weit verbreitet. Sie besiedelt trockene steinige Gebiete und helle Wälder. Sie ernährt sich von kleinen Säugetieren, Vögeln, Eidechsen und Eiern. Sie ist sehr nützlich in Dörfern und in der Nähe von Bauernhöfen, da sie Nagetiere frisst und eine durch Ratten und Mäuse übertragene Infektion verhindert.

In der Literatur wird angegeben, dass sie mehr als zweieinhalb Meter groß werden kann und als die größte Schlange gilt, die in diesem Gebiet lebt.