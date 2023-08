Große Polizeiaktion in Serbien: 300 Migranten und Waffenlager entdeckt

In einer Polizeiaktion in Subotica, Serbien, wurden rund 300 Migranten aufgegriffen, die versuchten, die europäische Union zu erreichen. In der Landesweiten Aktion wurden außerdem erhebliche Mengen an Waffen und Munition sichergestellt.



Laut aktuellen Medienberichten hat die serbische Polizei in einer großangelegten Aktion nahe der ungarischen Grenze 300 geflüchtete Menschen in der Stadt Subotica festgenommen. Sie versuchen, über Ungarn in die Europäische Union zu gelangen, um Sicherheit und ein besseres Leben zu suchen. Zusätzlich wurden in der Aktion auch größere Mengen an Waffen und Munition sichergestellt, berichtete der TV-Sender N1.

Diese Gegend wird immer wieder von bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen von Schleusern erschüttert. Erst im Juni gab es drei Verletzte und drei Verhaftungen im Rahmen dieser Kämpfe. Solche Konflikte sind es, die die Polizeiaktionen in der Region motivieren und die Spannungen in der Gegend erhöhen.

Nach der Aktion sollen die aufgegriffenen Personen in ein Flüchtlingscamp in der südserbischen Stadt Presevo nahe der Grenze zu Nordmazedonien und dem Kosovo verlegt werden. Der Sender Free Europe berichtete, dass sich in den Wäldern und Ortschaften um Subotica zahlreiche Menschen aufhalten, die versuchen, einen Weg in die EU zu finden.