Handy-Rettung endet tragisch – 27-Jähriger stürzt in die Tiefe

Bei einem Unfall zur Handybergung in Steyr stürzte ein 27-Jähriger durch eine dünne Rigipsplatte. Die Feuerwehr musste ein Schloss aufschneiden, um zum Verletzten zu gelangen.

In der Nacht zum 8. April 2025 setzte eine 23-Jährige aus dem oberösterreichischen Steyr einen Notruf ab, nachdem ein missglückter Moment ihres 27-jährigen Freundes aus Linz zu einem schmerzhaften Zwischenfall geführt hatte. Der junge Mann hatte während des Rauchens am Küchenfenster sein Mobiltelefon verloren, das auf die Überdachung des unter der Wohnung befindlichen Lokalstiogenhauses gefallen war. Bei seinem Versuch, das Gerät wiederzuerlangen, brach er durch die nicht tragfähige Konstruktion, die lediglich aus einer dünnen Rigipsplatte mit Styropor bestand, und stürzte in den darunterliegenden Stiegenaufgang des Lokals.

Rettungsaktion nötig

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen den Verunglückten bei Bewusstsein an. Da sich die Eigentümer des Lokals im Urlaub befanden, musste die Feuerwehr Steyr mit einem Winkelschleifer das Schloss der Glastür öffnen, um Zugang zum Verletzten zu erhalten.

Der 27-Jährige klagte über Schmerzen im Hüftbereich und wurde anschließend zur weiteren Versorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr transportiert.