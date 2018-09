Hanuma kocht „Djuvec Reis“ – die perfekte Beilage

Foodbloggerin Elma Pandžić verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Gemeinsam mit Elma versorgen wir unsere Leser nun alle zwei Wochen mit den leckeren Rezepten. Passend zu den heißen Sommertagen zeigen wir euch wie ihr ganz einfach Schokoladige Waffeln – Oblaten – einen Kuchen ohne Backen – zubereitet.

Ein leckeres Hauptgericht ohne passende Beilage ist nur halb so gut. Darum stell‘ ich euch heute eine der bekanntesten Beilagen am Balkan vor. Djuvec Reis wird gerne zu Fleischgerichten serviert, kann aber auch als Hauptgericht dienen und euer Grillfest aufpeppen. Haltet euch an die Mengenangaben im Rezept und ihr werdet garantiert Djuvec mir Urlaubsfeeling genießen.

Zutaten für 4-6 Personen:

200 g weißen Langkornreis

150 ml Tomatensaft/passierte Tomaten

500 ml Gemüsebrühe

2 größere Zwiebeln

3-4 Knoblauchzehen

2 rote Spitzpaprika

2 Karotten

2 große Tomaten

200 g Erbsen, gefroren

2-3 geh. EL Ajvar

1 geh. EL Tomatenmark

2 TL Paprikapulver

Salz, Pfeffer, Vegeta natur

Zubereitung:

1) Wascht den Reis so gründlich wie nur möglich, lasst ihn abtropfen und kümmert euch um das Gemüse.

2) Schneidet die Zwiebeln, Paprika, Karotten und Tomaten in kleine Würfel und gebt den Knoblauch durch die Presse. Die Erbsen solltet ihr aus dem Gefrierschrank nehmen und sie ein wenig auftauen lassen, damit es später nicht zu lange dauert bis sie gar sind.

3) Erhitzt in einem Topf genügend Öl oder Butter. Bratet die Zwiebeln, Karotten und Paprika an. Fügt das Tomatenmark, Ajvar, Paprikapulver, Knoblauch und den gewaschenen Reis hinzu und röstet diese kurz mit an.

4) Löscht das Ganze mit den Tomatenwürfeln, Tomatensaft und der Brühe ab. Gebt einen Deckel auf den Topf, reduziert die Hitze (bei mir Stufe 3 von 9) und köchelt ihn (bei gelegentlichem Umrühren) ca. 20-25 min. Nach ca. 15 min könnt ihr die angetauten Erbsen dazugeben und sie mitköcheln.

5) Der Reis ist fertig, wenn er die Flüssigkeit weitestgehend aufgesogen hat und eine cremige Konsistenz aufweist. Zum Schluss würzt ihr mit Salz, Pfeffer, Vegeta natur und gebt, wenn ihr wollt, noch frische oder gefrorene Kräuter hinein. Fertig ist diese wunderbar leckere Beilage.

