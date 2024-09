Hanuma kocht: Süße Watte-Kipferl mit Powidl und Hagebuttenmarmelade

Foodbloggerin Elma Pandzic verzückt ihre Follower in ihrem zweisprachigen Blog “Hanuma kocht” regelmäßig mit Rezepten aus ihren beiden Heimaten – Österreich und Bosnien-Herzegowina.

Hot Dog Kipferl, Über-Nacht-Kipferl, Riesenkipferl, Milchbrötchen uvm. Das sind einige der gelingsicheren Rezepte aus süßem Hefeteig, die ihr auf meinem Blog findet. Heute folgt eine ganz einfache, traditionelle Variante aus einem unglaublich luftigen Milchbrötchen-Teig. Diese Kipferl sind nicht nur am Wochenende am Frühstückstisch der absolute Renner, sondern auch auf Schulfesten und Familienfeiern – gerade dann wenn sie lauwarm und in Kombination mit einem Glas Milch serviert werden.

Zutaten für 1 volles Backofenblech (ca. 20 Stück)

600 g glattes Mehl (in Ö Typ W480, in D 405)

Prise Salz

300 ml Milch

80 g Zucker

etwas Vanille

½ Würfel (20 g) Frischhefe oder 1 Pkg. Trockenhefe (7 g)

15 g Milchpulver (optional)

1 Ei Gr. M auf Zimmertemp.

30 ml Sonnenblumenöl

50 g weiche Butter

Zum Befüllen:

ca. 100 g Powidl/Pflaumenmus

ca. 100 g Hagebuttenmarmelade

etwas Butter zum Bestreichen

Zubereitung:

1) Verrührt Mehl und Salz in einer Rührschüssel. Erwärmt die Milch, bis sie lauwarm ist. Sie darf nicht zu heiß sein, damit sie euch nicht die Hefe zerstört. Kontrolliert das, indem ihr einen Finger 30 Sekunden lang in die Milch haltet. Ist euch nicht zu heiß, passt die Temperatur auch für die Hefe. In die Milch rührt ihr ein: Zucker, Vanillepulver, Hefe, Milchpulver, Ei, Öl und Butter.

2) Gebt die Milch-Hefe-Zucker-Mischung zum Mehl dazu und verknetet einen weichen, etwas klebrigeren Teig.

3) Gebt diesen auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche, knetet ihn nochmals durch und formt eine Kugel. Verwendet nur so viel Mehl wie notwendig, damit er nicht anklebt. Je mehr Mehl, umso trockener wird er.

4) Gebt ihn zurück in die befettete Rührschüssel, deckt ihn ab und stellt ihn an einen warmen Ort. Die Gehzeit beträgt ca. 1 Stunde. Danach sollte er sein Volumen verdoppelt haben.

5) Bereitet ein großes Backofenblech vor und legt es mit Backpapier aus. Nehmt den Teig aus der Schüssel und legt ihn auf eine bemehlte Arbeitsfläche (wieder nur wenig Mehl verwenden). Halbiert ihn und knetet jede Hälfte nur kurz, bis sie die Form eines Balls erhält.

6) Walkt jeden der 2 Bälle auf die Form eines Kreises mit ca. 30 cm Durchmesser aus. Der Teig ist dabei ca. 2-3 mm dick. Wenn ihr Perfektionisten seid, legt ihr eine runde Backform auf den Teigkreis und schneidet drumherum. So habt ihr schönere Ränder und gleichmäßigere Kipferl. Der Teigkreis wird nun auf 8 Dreiecke aufgeteilt.

7) Rollt jedes Dreieck noch ein wenig aus, setzt ans untere, breitere Ende des Dreiecks ca. 1 TL von der Marmelade und verschließt sie sorgfältig wie im Video gezeigt. Dann rollt ihr den Teig auf.

8) Legt die Kipferl mit 1-2 Fingern Abstand dazwischen aufs Blech und deckt sie gut ab. Nun sollten sie nochmals für 20-30 min an einem warmen Ort ruhen. Danach backt ihr sie im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad O/U Hitze ca. 20-25 min lang. Fertig sind sie, wenn sie eine schöne, goldgelbe Farbe haben.

9) Bestreicht sie gleich nach dem Backen mit etwas weicher Butter, deckt sie ab und lasst sie 5-10 min auskühlen. Danach dürft ihr genießen.

Tipp:

1) Wenn ihr mehr Zeit zur Verfügung habt, verwendet ihr nur 10 g Frischhefe bzw. 4 g Trockenhefe und lasst den Teig 15-30 min länger gehen. So ist er für den Magen noch bekömmlicher.

2) Falls ihr ganz kleine Kipferl zubereiten wollt, teilt ihr den Teig auf 3 statt 2 Teile auf. Beachtet, dass ihr die Backzeit anpassen müsst. Das wären dann ca. 15-20 min.

3) Für eine herzhafte Variante, einfach den Zucker reduzieren (auf 20 g) und den Salzgehalt erhöhen (ca. 2 TL).