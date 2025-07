Haustiere ja, Kinder nein!“ – Ferienhaus-Skandal in Kroatien

In Vodice sorgt ein Ferienhaus für Aufsehen: Während Haustiere willkommen sind, bleibt Familien mit Kindern der Zutritt verwehrt. Die Kontroverse wächst.

Eine Ferienwohnung in Vodice, einer Stadt in Kroatien, wirbt mit günstigen Preisen von 30 Euro pro Nacht und einer attraktiven Lage. Doch am Ende der Anzeige folgt eine ungewöhnliche Einschränkung: „Hunde und Katzen ja, Kinder auf keinen Fall.“ Die Vermieterin macht unmissverständlich klar, dass Familien mit Nachwuchs in ihrem Apartment nicht willkommen sind.

Rechtlich betrachtet existiert keine eindeutige Regelung, die Vermietern vorschreibt, wen sie als Gäste akzeptieren müssen. Allerdings garantieren sowohl die serbische Verfassung als auch das Antidiskriminierungsgesetz jedem Bürger das Recht auf Gleichbehandlung – unabhängig vom Alter.

Empörte Reaktionen

In den sozialen Medien entbrannte daraufhin eine heftige Debatte. Während einige Nutzer die Anzeige zunächst für einen Scherz hielten, reagierten andere empört und warfen der Vermieterin Diskriminierung vor. „Ich würde nicht einmal kostenlos dort übernachten“ oder „Dürfen Kinder kommen, wenn sie bellen?“ – solche Kommentare verdeutlichen, wie sehr diese Praxis die Gemüter erhitzt.

Obwohl derartige Fälle selten vor Gericht landen, werden ähnliche Inserate immer häufiger geschaltet.

Und sorgen regelmäßig für Aufregung in der Öffentlichkeit.

Die Praxis des „kinderfreien Tourismus“ stellt in Vodice allerdings eine klare Ausnahme dar. Recherchen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Unterkünfte in der Region ausdrücklich Familien mit Kindern willkommen heißt. Viele Vermieter werben sogar gezielt mit familienfreundlichen Angeboten, kinderfreundlichen Stränden und speziellen Einrichtungen für Familien. Das ungewöhnliche Inserat steht damit im deutlichen Kontrast zum sonst familienorientierten Tourismusangebot der beliebten kroatischen Küstenstadt.