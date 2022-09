Herzzerreißender Abschied vom Bruder

Die Stadt Uzice in tiefer Trauer nach dem schrecklichen Verkehrsunfall, der sich gestern auf der Hauptstraße Uzice – Zlatibor ereignete, als vier junge Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren in einem BMW ums Leben kamen.

Vladimir Milosevic (27), Uros Drcelic (22), Stefan Dzalovic (21) und Nikola Danicic (19) starben gestern Morgen gegen 5:30 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hauptstraße Uzice – Zlatibor in Serbien.

Der BMW-Jeep mit slowenischen Nummernschildern, in dem alle vier starben, wurde von Vladimir Milosevic gefahren, der nach inoffiziellen Angaben als Lkw-Fahrer in Slowenien arbeitete und in den letzten Tagen im Urlaub war.

Die Schwester von Vladimir Milosevic verabschiedete sich mit einer ergreifenden Nachricht auf Instagram von ihrem Bruder.

– Ich bete, dass ich aus diesem ekelhaften Traum aufwache, dass du nach Hause kommst und mir sagst „Wo bist du, Nervensäge, die mich letzte Nacht im Club Skala verraten hat“. Aber man sagt, Gott nimmt das Beste für sich. Ich frage mich nur warum hat er dich mir genommen. Ich kümmere mich um deine Uhr und Parfums, aber ich garantiere nicht für die Süßigkeiten, ich bin auch nur ein Mensch. Mach dir keine Sorgen, genieße es da oben und ruhe dich aus. Ich wünsche dir eine friedliche Fahrt und vielleicht hast du jetzt einen besseren Verstand, du Idiot. Du wirst für immer meine Nervensäge, mein Bruderherz, mein Bruder, mein Glück und mein Engel sein. Ich kümmere mich um Mama und Papa, mach dir keine Sorgen um mich. Ich liebe dich und ich werde dich für immer lieben. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages treffen und dass wir in Ruhe Kaffee und Mineralwasser trinken werden. Pass auf uns auf, bitte. Deine Schwester. Dein ein und alles. Dein Idiot Junior. Mögen dich die Engel beschützen.“, schrieb die Schwester in der Nachricht.

Auch Kollegen aus dem Unternehmen verabschiedeten sich

Auch Kollegen aus Slowenien verabschiedeten sich von Vladimir:

„Unser Fahrer-Kollege Vladimir Milosevic ist für immer weg. Er starb bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße Uzice – Zlatibor. Möge er in Frieden ruhen“, schrieb sein Unternehmen auf Facebook.