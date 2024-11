Hier muss man für einen Punsch über 10 Euro hinlegen

Der erste Weihnachtsmarkt in Wien öffnet am 7. November und markiert den Beginn der festlichen Saison, während die Temperaturen draußen allmählich abkühlen. Doch die Preise des beliebten Punschs könnten den Besuchern einheizen.

Wiener Weihnachtsdörfer mit 5 Euro Pfand

Bereits ab dem 16. November haben alle 796 Verkaufsstände der Wiener Weihnachtsmärkte geöffnet, darunter 190 spezialisierte Gastrostände. Traditioneller Glühwein, Punsch und eine Vielzahl kulinarischer Köstlichkeiten bieten Besuchern ein umfassendes Erlebnis. Trotz steigender Kosten in der Gastronomie bleiben die Preise für Punsch und Glühwein in den Wiener Weihnachtsdörfern stabil. Für Heißgetränke zahlt man ab 5,40 Euro und der Häferlpfand bleibt bei 5 Euro. Kinderpunsch kostet zwischen 4,50 und 4,90 Euro.

Kinderpunsch um 3,50 Euro

Der berühmte Christkindlmarkt am Rathausplatz öffnet seine Tore am 15. November. Die Stadt gibt keine Preisempfehlungen ab, wodurch die Händler eigenverantwortlich über ihre Preisgestaltung entscheiden. Dennoch beträgt der Preis für Bio-zertifizierten alkoholfreien Punsch 3,50 Euro, Bio-Glühwein kostet 4,50 Euro und Bio-Punsch mit Alkohol liegt bei 5 Euro. Achtung: Heuer bekommt man für jedes Häferl einen Jeton. Dieser muss zusammen mit dem Häferl retourniert werden, um den Einsatz zurück zu bekommen.

Günstiger auf Freyung und Spittelberg

Der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung und der Weihnachtsmarkt am Spittelberg halten größtenteils die Preise des Vorjahres. Am Altwiener Markt sind klassische Heißgetränke wie Glühwein und Punsch weiterhin für 5 Euro zu haben, der Kinderpunsch kostet 4 Euro. Am Spittelberg wurden die Preise leicht angehoben: Punsch und Glühwein kosten 4,80 Euro, Kinderpunsch 2,80 Euro. Der Pfand für Häferln ist von 2 auf 3 Euro gestiegen.

Eine Neuerung gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Schönbrunn: Hier stehen neu Bio-Varianten der Getränke bereit, die jeweils 50 Cent mehr kosten. Das Pfand für die Häferln wurde auf 5 Euro erhöht. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der von der Sandkünstlerin Irina Titova gestalteten Kinder-Häferln geht an die Hilfskampagne „Licht ins Dunkel“.

Die Wiener Weihnachtsmärkte bieten nicht nur vielfältigen kulinarischen Genuss, sondern auch kunstvoll gestaltete Souvenirs und eine Atmosphäre, die den Besuchern die Vorfreude auf das Weihnachtsfest näherbringt.