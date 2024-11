Historischer Abfallrückstau wegen Hochwasser: 50.000 Tonnen Sperrmüll

Im September brachte ein ungewöhnlich starkes Hochwasser in Ostösterreich die Müllentsorgung des Landes ins Wanken. Die bedeutende Müllverbrennungsanlage im Bezirk Tulln musste vorübergehend stillgelegt werden.

Historischer Rückstau

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) beschreibt die aktuelle Lage als beispiellos. „Wir haben es derzeit mit einem historischen Abfallrückstau zu tun“, so Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB. In der schwer beschädigten Anlage konnten über zwei Monate hinweg nicht wie üblich täglich rund 1.400 Tonnen Restmüll aus Haushalts- und Gewerbeabfällen verbrannt werden. Hinzu kommen zusätzliche 50.000 Tonnen Sperrmüll, die durch das Hochwasser entstanden sind. Der Teilbetrieb der Anlage wurde erst Mitte November wieder aufgenommen.

Entsorgungskette

Die landesweite Entsorgungskette sieht sich nun mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Angesammelter Abfall wird vorübergehend zwischengelagert, zu entfernteren Anlagen transportiert oder auch ins Ausland exportiert. „Der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Errichtung von Zwischenlagern, weite Transportwege sowie die komplexen Exportprozesse ist enorm“, erklärt Jüly. Trotzdem ist die Entsorgungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewährleistet.

Kapazitätsprobleme

Auch andere Müllverbrennungsanlagen in Österreich haben nur begrenzte Kapazitäten. Infolge dessen wird österreichischer Abfall teilweise in die Schweiz exportiert, da auch Nachbarländer wie Italien mit eigenen Kapazitätsgrenzen zu kämpfen haben. Der Westen Österreichs ist ebenfalls von dieser Situation betroffen, was die zahlenmäßige und logistische Belastung der österreichischen Abfallwirtschaft insgesamt erhöht hat.

Der VOEB appelliert an die Bevölkerung, weiterhin sorgfältig Müll zu trennen. Eine gewissenhafte Mülltrennung ist in dieser Situation von entscheidender Bedeutung, da sie die Mengen an verbrennungsfähigem Restmüll reduziert und wertvolle Materialien wie Kunststoff, Glas oder Papier für das Recycling bereitstellt.