250 Euro mehr für Strom: Preis könnte 2025 noch weiter steigen

Zum Jahreswechsel müssen sich österreichische Haushalte auf höhere Stromkosten einstellen. Mit dem Auslaufen staatlicher Förderungen und Rabatte ist ein Anstieg der Ausgaben für Strom unvermeidlich. Konkret könnte ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von etwa 3.500 Kilowattstunden mit zusätzlichen Kosten von rund 250 Euro rechnen.

Andreas Neuhauser, Sprecher von illwerke vkw, erklärt, dass die Kosten auf bis zu 405 Euro pro Jahr ansteigen könnten, sollten alle Strompreisbremsen entfallen. Der Strom selbst wird nicht teurer, jedoch laufen die bisherigen Ermäßigungen aus. Der staatliche Strompreisdeckel endet am 31. Dezember, und der Vorarlberger Rabatt, der zuletzt verlängert wurde, soll ebenfalls bis Ende März auslaufen.

Steuererhöhungen

Ein weiterer Faktor für die steigenden Kosten sind die Netzabgaben, die 2024 um durchschnittlich 50 Euro pro Haushalt ansteigen sollen. Der Grund hierfür liegt in den erhöhten Investitionen in die Wartung des Stromnetzes. Gleichzeitig profitieren immer mehr Menschen von einer selbst erzeugten Stromversorgung durch Photovoltaikanlagen, was zu geringeren Abgaben bei diesen Haushalten führt. Darüber hinaus ist geplant, die Steuern auf Strom Anfang 2025 zu erhöhen, was die finanzielle Belastung weiter verschärfen könnte.

Österreichische Haushalte stehen somit vor einem herausfordernden Jahr, das nicht nur erhöhte Ausgaben, sondern auch Anpassungen im Energieverbrauch erfordern könnte.