Hofer wird zum Technikparadies! Unschlagbare Preise auf Fernsehgeräte

Ab dem 19. Oktober verwandelt sich der heimische Lebensmittelhändler Hofer in ein wahres Technikparadies. Neben den gewohnt preiswerten Lebensmitteln erwartet die Konsumenten ein besonderes Highlight: Drei hochwertige Fernsehgeräte werden zu unschlagbaren Preisen angeboten. Ein Angebot, das sich Technikliebhaber und Sparfüchse gleichermaßen rot im Kalender markieren sollten.

SHARP 4K Ultra HD Android Smart-TV 55“ (139 cm) FN2EA

Das erste Modell, ein kompakter Allrounder, der sich ideal für kleinere Wohnungen oder das heimische Schlafzimmer eignet, wird statt dem ursprünglichen Preis von € 599,00 nun für schlanke € 399,00 angeboten. Ein Preisnachlass, der sich sehen lassen kann.

(Foto: Hofer)

HD Triple Tuner (DVB-T/T2/C/S/S2)

Netflix, Youtube, Google-Assistent u.v.m

Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 px

HDR (High Dynamic Range) & HbbTV

WLAN und Mediaplayer integriert



SHARP 4K Ultra HD Quantum Dot Android Smart-TV 65“ (164 cm) EQ3EA

Für diejenigen, die es etwas größer mögen, hält Hofer ein weiteres Angebot bereit. Ein Fernseher, der mit seiner Bildqualität und Ausstattung auch anspruchsvolle Nutzer überzeugt, wird von € 999,00 auf € 649,00 reduziert. Ein echtes Schnäppchen für alle, die auf der Suche nach einem neuen TV-Gerät sind.

(Foto: Hofer)

Bildschirmauflösung: 3.840 x 2.160 px

HDR (High Dynamic Range) & HbbTV

WLAN und Mediaplayer integriert

HD Triple Tuner (DVB-T/T2/C/S/S2)

Netflix, Youtube, Google-Assistent u.v.m

ultimativer Farbraum mit der Quantum-Dot-Technologie – Q-Colour

GRUNDIG Android 4K Smart TV 189 cm (75“) VCE 223

Das dritte Angebot im Bunde richtet sich an alle, die das Besondere suchen. Ein Luxusmodell, das mit seinem herausragenden Design und seiner technischen Ausstattung begeistert, wird von € 1.099,00 auf € 949,00 reduziert. Ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

(Foto: Hofer)

Bildschirmauflösung 3.840 x 2.160 px

LAN, WLAN und Bluetooth Konnektivität

CI+ Schnittstelle

mit Standfuß: 167,1 x 103,1 x 32,1 cm (B x H x T) / 27,3 kg

ohne Standfuß: 167,1 x 96,3 x 8,9 cm (B x H x T)

Android 11

Dolby Vision & HDR10+

Grundig Micro Dimming Engine

Motion Picture Improvement

Die Angebote gelten ab dem 19. Oktober und nur solange der Vorrat reicht. Wer also auf der Suche nach einem neuen Fernsehgerät ist und dabei nicht zu tief in die Tasche greifen möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen. Weitere Informationen zu den Angeboten finden Sie auf der Website von Hofer oder in Ihrer nächsten Filiale.